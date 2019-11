Federer na koniec kariéry nemyslí. Chce byť naďalej šampiónom

Švajčiara sa už roky pýtajú na koniec kariéry.

19. nov 2019 o 17:17 SITA

BRATISLAVA. Rogera Federera sa už desať rokov pýtajú na to, kedy ukončí kariéru. Fenomenálneho švajčiarskeho tenistu už tieto otázky nemôžu zaskočiť.

Pred začiatkom juhoamerického exhibičného turné držiteľ 20 grandslamových trofejí potvrdil médiám v argentínskom Puerto Madero, že sa stále nechystá do športového dôchodku.

"Od roku 2009 počúvam o tom, kedy skončím. Momentálne však stále nevidím reálny dôvod. Osobne som si pred časom myslel, že už nebudem hrať po tridsaťpäťke či tridsaťšestke.

Ako vidíte, mám 38, a som stále tu. A cítim sa fyzicky veľmi dobre. Ak by to tak nebolo, skončil by som. Moja rozlúčka teda závisí od zdravotného stavu. Kedy to však bude, to vám teraz nepoviem."

Vyjadril sa aj k mladej generácii

Federer v roku 2019 ovládol turnaje v Dubaji, Miami, Halle a Bazileji. Vyhral 53 zápasov a prehral iba 10, sezónu ukončil ako tretí najlepší hráč sveta. Na slávnom Wimbledone bol dvakrát jednu loptičku od triumfu, ale napokon prehral s Novakom Djokovičom.

Súvisiaci článok Patrím medzi elitu a som blízko k zisku grandslamu, myslí si Tsitsipas Čítajte

A hoci sa prehupol cez stovku turnajových titulov (103) na okruhu ATP, dvadsiaty prvý grandslamový zatiaľ nepridal.

Nedávno na turnaji majstrov v Londýne skvelým výkonom vyprevadil z kurtu Novaka Djokoviča, ale v semifinále nestačil na dravého gréckeho mladíka Stefanosa Tsitsipasa. Ako vidí Federer rok 2020 a prípadný konštantnejší nástup silnej mladej generácie?

"Nebude to nič prekvapujúce, ak sa zjavia noví šampióni aj na grandslamových turnajoch a dôjde k striedaniu stráží. Všetci traja z tzv. ´veľkej trojky´ vieme, že z roka na rok sa nám ťažšie obhajujú naše pozície. Stále však dúfam, že jedným z tých šampiónov budem aj ja," nádejá sa Federer, cituje ho portál denníka The Express.

Chce si zahrať v Južnej Afrike

Švajčiarsky tenisový džentlmen už pred majstrovským turnajom v Londýne potvrdil, že absolvuje aj väčšinu nadchádzajúcej sezóny vrátane grandslamových turnajov a tiež sa chystá na olympijské hry do Tokia.

V najbližších dňoch čaká na tenisovú legendu v Južnej Amerike až päť exhibičných súbojov proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. Začnú v Čile, pokračovať budú v Argentíne, Kolumbii, Mexiku a skončia v Ekvádore.

Federer rovnako prezradil, že jednu exhibíciu si nechá aj na február 2020. Chce si zahrať v Južnej Afrike, rodnej krajine svojej matky Lynette. Už v roku 2003 založil nadáciu, ktorá pomáha zlepšiť život deťom najmä v tejto krajine.