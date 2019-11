Piskot je nepochopiteľný. To nie je počítačová hra, tvrdí Lobotka

Prečítajte si rozhovor so Stanislavom Lobotkom.

20. nov 2019 o 6:18 Pavol Spál

STANISLAV LOBOTKA hodnotí kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy 2020.

Drvivá väčšina národa pred posledným zápasom neverila, že z kvalifikácie postúpite. Záverečný zápas proti Azerbajdžanu sledovalo iba zhruba osemtisíc divákov. Ste sklamaný?

Sklamanie? Povedzme si na rovinu. Nie sme taký národ, ktorý by naplnil štadión aj keď sa nedarí. Alebo, že by sa v takomto prípade vytvorila búrlivá atmosféra. Ak by sme však predtým vyhrali v Chorvátsku, tak by bolo dnes vypredané. Na to by som si stavil.

Ľudia miestami aj pískali. Ako ste to vnímali?

Vnímal som to, ale zdalo sa mi to nepochopiteľné. Veď sme vyhrávali. Je prirodzené, že sem tam podržíte aj loptu. Nemôžete lietať neustále hore a dole. To nie je hra playstation, že hráčov ovládate a beháte s nimi. My sme tiež iba ľudia. A tiež je prirodzené, že aj súper z Azerbajdžanu vie podržať.