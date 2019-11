Slovák navrhol, ako by sa organizátori olympiády vyhli problémom. Smiali sa

Slovenský triatlonista naznačil, čomu sa chce venovať po olympiáde.

21. nov 2019 o 19:14 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Cesta na olympijské hry je v každom športe iná. Atléti či plavci musia dosiahnuť určitý výkon, strelci či kanoisti si musia miestenku vybojovať na majstrovstvách sveta alebo v kvalifikačných súťažiach, cyklisti zas získajú miestenku na základe poradia krajiny vo svetovom rebríčku.

Tenisti či triatlonisti zbierajú body do rebríčka sami za seba. Kým pre tenistov sa ráta rebríček za posledný rok, triatlonisti získavajú body do poradia až dva roky.

Konkurencia? Je to šialené

Súvisiaci článok Keď Grigar uvidel olympijský kanál, vravel si: Toto nebude dobré Čítajte

„Je to náročný, ale spravodlivý systém kvalifikácie. Hoci v poslednom období sa konkurencia v našom športe zvýšila. Ak to porovnám s predchádzajúcimi bojmi o olympiádu, je to teraz oveľa vyrovnanejšie. Keď sa o tom bavím s niektorými súpermi, vravíme si, že je to až šialené,“ opisuje najlepší slovenský triatlonista Richard Varga.

Posledná sezóna mu nevyšla podľa predstáv, hoci sa dva razy dostal do top 10 v pretekoch Svetového pohára. Jeho výsledky výrazne ovplyvnili zdravotné problémy. V lete si natrhol lýtkový sval.

„Zranenie prišlo v momente, keď som mal nábeh na kvalitné výsledky,“ vraví Varga.

Richard Varga. (zdroj: TASR)

Kým sa zo zranenia zotavil, v olympijskom renkingu klesal. Ak by boli olympijské hry teraz, v Tokiu by neštartoval. Je druhý pod čiarou.

Vzhľadom na skúsenosti a výsledky, ktoré v minulosti dosiahol, to nie je pozícia, v ktorej chcel byť.

„Je to tak. Všetko sa však vyvíja a v športe to nie je iné. Keď som zistil, že v rebríčku klesám, najskôr som bol z toho smutný, ale teraz to už tak neriešim. Konkurencia je naozaj veľká,“ vraví 30-ročný Bratislavčan.

Optimistický plán je sedem pretekov

Na hrách v Londýne 2012 obsadil 22. priečku, v Riu de Janeiro 2016 bol jedenásty. Ako sa skončia hry v Tokiu?

Možno bude súťaž triatlonistov bez Slovákov.