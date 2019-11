Kobajaši môže napodobniť Ahonena, štartuje nový ročník SP v skokoch na lyžiach

Wellinger vynechá celú sezónu.

21. nov 2019 o 11:08 TASR

WISLA. V poľskom stredisku Wisla bez slovenskej účasti v sobotu odštartuje nový ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach. V kalendári figuruje celkovo 36 podujatí.

Na prelome decembra a januára sa pozornosť fanúšikov upriami na tradičné Turné štyroch mostíkov v Nemecku a Rakúsku.

Prestížny seriál vyvrcholí 14.-15. marca na mamuťom mostíku v nórskom Vikersunde. Sezónu zakončia MS v letoch na lyžiach v slovinskej Planici (20.-22. marca).

Konkurovať mu bude Kraft

Obhajcom veľkého glóbusu je Japonec Rjoju Kobajaši, ktorý môže zopakovať husársky kúsok Janneho Ahonena. Fínovi sa ako doposiaľ poslednému podarilo vyhrať SP dvakrát za sebou.

Kobajaši v uplynulej sezóne valcoval konkurenciu a svoju dominanciu potvrdil na Turné, kde vyhral všetky štyri súťaže a napodobnil Nemca Svena Hannawalda i Poliaka Kamila Stocha. "Uplynulá sezóna bola neuveriteľná. Nebude ľahké na ňu nadviazať," priznal Kobajaši, ktorý narušil hegemóniu európskych skokanov.

K najvážnejším súperom Japonca v boji o celkové prvenstvo v SP by mal patriť Rakúšan Stefan Kraft, ktorý skončil v uplynulom ročníku druhý.

"Mám za sebou kvalitnú prípravu, čo ma napĺňa optimizmom. Cítim, že táto zima by mohla byť pre mňa i pre celý rakúsky skokanský šport opäť úspešná. Bolo by skvelé, keby sa nám podarilo výrazne presadiť na Turné štyroch mostíkov," povedal pre agentúru APA viacnásobný majster sveta, ktorý získal cieľovú prémiu v podobe sošky Zlatého orla v roku 2015.

Freund by sa mohol vrátiť už v decembri

Na popredné umiestnenie si brúsia zuby aj nemeckí skokani, ktorých ako šéftréner povedie Stefan Horngacher. Rakúšan dosiahol skvelé výsledky s poľským tímom, v novej sezóne si nedáva žiadne konkrétne ciele.

"Základom je implementovať do jednotlivých súťaží všetko, na čom sme pracovali v lete i počas záverečnej prípravy na novú sezónu. Uvidíme, na čo to bude v silnej konkurencii stačiť a koľko pódiových umiestnení vybojujeme," citovala slová Horngachera oficiálna stránka Medzinárodnej lyžiarskej federácie fis-ski.com.

Olympijský šampión zo ZOH 2018 v Pjongčangu Andreas Wellinger vynechá pre zranenie pravého kolena celú sezónu. V decembri by sa mal do kolotoča SP vrátiť bývalý držiteľ veľkého glóbusu Severin Freund, ktorý mal v uplynulých rokoch veľké problémy so zraneným kolenom.

"Ak bude Severin úplne fit a jeho telo mu to umožní, vráti sa na mostíky. Je to skokan, s ktorým treba stále počítať. Momentálne má ešte menšie zdravotné problémy, takže vo Wisle určite štartovať nebude. Viac napovedia najbližšie týždne," dodal Horngacher.