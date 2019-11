Patrik Jány dosiahol životný úspech, vo finále SP skončil tretí vo vzduchovej puške

“

Zatiaľ je to určite môj najväčší úspech v kariére. Mojou ambíciou bolo dostať sa do finále a tam sa pokúsiť o čo najlepší výsledok. Vyšlo to presne tak, ako sme chceli aj napriek nie úplne najlepšiemu základu v kvalifikácii. Stačilo to však na postup do finále a tam to už bolo kto z koho.

„