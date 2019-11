Bajčičák: Paulína vie, že nie je najlepšia na svete, preto na sebe pracuje

Viac práce ešte pred žiadnou sezónou biatlonistky neurobili.

24. nov 2019 o 18:00 Miloslav Šebela

Tréneri Martin Bajčičak a Anka Murínová so sestrami Ivonou (druhá zľava) a Paulínou Fialkovými.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Pred rokom to bolo jedno z najväčších prekvapení v rámci slovenského športu. Paulína Fialková sa posunula medzi biatlonovú elitu.

V prvých troch kolách Svetového pohára prekvapovala fanúšikov, súperky, a dokonca aj svojich trénerov.

Do Vianoc sa jej podarilo vybojovať štyri pódiové umiestnenia.

Súvisiaci článok Fialková: Nechcela som v štyridsiatke zistiť, že nemôžem chodiť Čítajte

Martin Bajčičák, ktorý sa venuje bežeckej príprave sestier Fialkových, vravel, že také výsledky ani sám nečakal. Fialková bola príjemným šokom.

"Prekvapila nás, no už v minulej sezóne mala na to, aby vyhrala preteky Svetového pohára. A mohla vyhrať aj vytrvalostné preteky na majstrovstvách sveta. Ak by trafila posledný terč. Ale taký je biatlon," hovorí Bajčičák.

"Som presvedčený, že z úrovne, na akej vlani bola, sa potrebuje zlepšiť na trase rýchlostných pretekov v priemer o desať sekúnd," odhaduje.

"Je to môj hlavný cieľ v tejto sezóne s Paulínou. Ak sa jej podarí zrýchliť, pravdepodobnosť, že dokáže vyhrať preteky vo Svetovom pohári, by bola vyššia," vraví tréner.

Pripúšťa však, že jeho predpovede sú príliš odvážne.