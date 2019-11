Mourinho o Tottenhame: V budúcej sezóne sa môžeme stať majstrami

Portugalčan verí v súčasných hráčov Spurs.

21. nov 2019 o 18:28 TASR

LONDÝN. José Mourinho verí, že s futbalistami Tottenhamu Hotspur môže v nasledujúcom ročníku zabojovať o titul v najvyššej anglickej súťaži.

Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii, kde ho oficiálne predstavili ako nástupcu Mauricia Pochettina. V stredu podpísal kontrakt do konca sezóny 2022/2023.

Mal čas na premýšľanie

Finalisti Ligy majstrov 2018/2019 figurujú až na štrnástej priečke Premier League, takže vedenie klubu sa rozhodlo ukončiť 5,5-ročnú spoluprácu s argentínskym trénerom.

Portugalčan má v kariére na konte 25 trofejí s FC Porto, FC Chelsea, Interom Miláno, Realom Madrid a Manchestrom United. Premiéru na novej lavičke absolvuje v sobotnom londýnskom derby na pôde West Hamu United.

"V tejto sezóne sa už nemôžeme stať majstrami. Môžeme sa však nimi stať v budúcej sezóne," citovala Mourinha agentúra AP.

Zisk trofeje, ktorá Tottenhamu uniká od roku 1961, je veľká motivácia, no predchádzajúci Mourinhov angažmán sa neskončil triumfálne.

V Manchestri United ho odvolali vlani v decembri a od roku 2002 prvýkrát nedoviedol niektorý klub k ligovému prvenstvu. Za jedenásť mesiacov bez práce podľa vlastných slov hľadal aj príčiny neúspechu:

"Nebola to strata času, mohol som analyzovať, premýšľať, pripravovať sa a očakávať. Som dostatočne pokorný, aby som sa snažil analyzovať, čo som urobil v kariére. Nejde o to, aby som hádzal vinu na niekoho iného. Vždy som bol pokorný, len ľudia to nevideli."

Mourinho: Nepotrebujem nových hráčov

Päťdesiatšesťročný Mourinho sa po prvý raz od príchodu do Porta ujal kormidla počas sezóny. V najbližšom prestupovom období nebude žiadať veľké sumy na prestavbu mužstva:

"Potenciál týchto hráčov je obrovský, nepotrebujem nových, potrebujem len čas, aby som lepšie spoznal súčasných, aby som o nich vedel všetko. Tento veľmi, veľmi dobrý káder je pre mňa ako dar.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sem prišiel. Niektorých som chcel angažovať v mojich predchádzajúcich kluboch, ale nemohol som. Pri niektorých som to ani neskúšal, pretože som vedel, že to je nemožné.

Ak získame trofeje, nebude to kvôli mne, ale vďaka klubovej práci. Som emocionálne silnejší, oddýchnutý, motivovaný a pripravený. Myslím si, že aj hráči to už za dva dni pocítili."