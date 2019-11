Olympijský turnaj bude pre Djokoviča jedným z vrcholov sezóny

Djokovič sa doposiaľ predstavil na troch olympiádach,v Pekingu 2008 získal bronz.

22. nov 2019 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Srbský tenista Novak Djokovič síce nedávno prišiel o post svetovej jednotky, ale už koncentruje svoju pozornosť na ďalšie výzvy.

V sezóne 2020 bude opäť favoritom na grandslamových turnajoch, no jedným z jeho hlavných cieľov bude uspieť na olympijských hrách v japonskom Tokiu.

Vysoko v zozname želaní

Pred jedenástimi rokmi získal v čínskom Pekingu bronzovú medailu, keď v súboji o tretie miesto zdolal Američana Jamesa Blaka. Vo svojich vyjadreniach pôsobí Srb skromne a bol by šťastný za akúkoľvek medailu.



"Olympijské hry sú rozhodne vysoko v zozname mojich želaní pre budúcu sezónu. Teším sa na to. Myslím si, že to bude zábava. Olympiáda vždy prináša niečo neobyčajné a každé štyri roky máte možnosť byť súčasťou tejto najväčšej športovej udalosti v histórii. Dúfam, že budem úspešný a podarí sa mi získať medailu," vyjadril sa Djokovič na tlačovej konferencii, ktorú na svojom facebookovom profile sprostredkoval Olympic Channel.

Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča sa tiež vyjadril, že miestne podmienky by mu mali vyhovovať.

"Budem sa snažiť byť zdravý, zostať fit a byť pripravený hrať môj najlepší tenis. Tento rok som vyhral v Tokiu turnaj ATP a olympijský turnaj sa bude hrať na rovnakých kurtoch. Myslím si, že tie vyhovujú môjmu štýlu hry," uviedol 32-ročný rodák z Belehradu.

Tri olympiády, jeden bronz

Počas svojej kariéry 16-krát triumfoval na grandslamovom turnaji a celkovo má na konte 77 titulov z podujatí ATP.

Djokovič sa doposiaľ predstavil na troch olympijských turnajoch, pričom v posledných dvoch prípadoch ukončil svoju púť prehrou s Argentínčanom Juanom Martínom Del Potrom.

V Londýne 2012 mu podľahol v súboji o tretie miesto a v Riu de Janeiro 2016 so slzami v očiach odchádzal z kurtu po prehre v prvom kole.

V týchto dňoch "Nole" reprezentuje Srbsko na finálovom turnaji Davisovho pohára v Madride. Dvoma singlovými výhrami pomohol k postupu do štvrťfinále, kde Srbov čakajú Rusi.