Moška ocenil Poláškov návrat, bez zástupcu v top 100 je to zlé

V singlovom rebríčku žien je v najlepšej stovke iba Kužmová, podľa Mošku má na viac.

22. nov 2019 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Ešte pred slávnostným odovzdávaním cien v tradičnej ankete Tenista roka zhodnotil generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) na piatkovej tlačovej konferencii výkony slovenských tenistov a tenistiek v roku 2019.

Polášek ožil, Kližan vyhasol

Vyzdvihol najmä úspech Filipa Poláška, ktorý sa prebojoval na záverečný Turnaj majstrov v Londýne a najlepšie reprezentoval Slovensko na medzinárodnej úrovni.

"Z mužov jednoznačne vyčnieva Filip Polášek, ktorý ukončil sezónu na 11. mieste vo štvorhre. Predviedol niekoľko výborných výkonov a postup na ATP Finals považujeme za obrovský úspech. Martin Kližan začal dobre, bol v treťom kole Roland Garros, ale potom predčasne ukončil sezónu a vypadol z elitnej stovky. Je to neúspech, skôr sme očakávali, že sa udrží v najlepšej päťdesiatke," uviedol Moška.

"Momentálne nemáme muža v TOP 100, čo je zlé, no ešte sa tam môže dostať Andrej Martin, pokiaľ by vyhral turnaj v Portugalsku. Veľkým prísľubom sú výkony Alexa Molčana a Lukáša Kleina," zhodnotil Moška.

V singlovom rebríčku žien je v najlepšej stovke iba Viktória Kužmová, no podľa Mošku má na viac než súčasné 52. miesto.

"V ženskej kategórii sme mali veľmi ťažký rok. Dominika Cibulková ukončila kariéru, je to veľká strata pre slovenský tenis a bude ju veľmi ťažké nahradiť. Najbližšie k tomu má Viktória Kužmová. V posledných piatich až siedmich rokov sme boli zvyknutí na lepšie výsledky, mali sme hráčku v TOP 20, no myslím si, že Viktória má potenciál, aby sa posunula v rebríčku vyššie," myslí si Moška.

Aspoň jeden tím na finálovom turnaji

Slovenský fedcupový i daviscupový tím ukončil rok 2019 s bilanciou jedna výhra a jedna prehra. Ženy najskôr podľahli Lotyšsku 0:4 a následne v domácom prostredí zdolali Brazíliu 3:1.

Muži odohrali obe stretnutia doma, Kanade podľahli tesne 2:3 a Švajčiarov zdolali 3:1. Igor Moška predostrel ambície aj pre budúcu sezónu.

"Chceli by sme, aby sa aspoň jeden tím dostal na finálový turnaj. To by sme považovali za úspech. Ženy hrajú vo februári domáci zápas proti Veľkej Británie a myslím si, že máme šancu postúpiť. V prípade mužov ešte súpera nepoznáme, no bude to jeden z nasadených tímov."

Juniori zastavili pokles

Igor Moška vyzdvihol dobré slovenské výsledky z juniorských kategórii.

"Príjemne prekvapili dievčatá do 18 rokov a tiež do 12 rokov, ktoré na ME skončili na druhom mieste. V rebríčku European Junior Championship figurujeme na 10. mieste a tešíme sa z toho, že sme zastavili pokles z minulých rokov. Trošku sklamali na ME chlapci do 16 rokov, ale v tejto kategórii máme veľké nádeje v podobe Petra Benjamína Privaru a Petra Naďa," dodal Moška.