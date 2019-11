Súperi ho uznávajú za to, čo dokázal. Polášek je tenistom roka

Ocenili najlepších tenistov.

22. nov 2019 o 21:15 (aktualizované 22. nov 2019 o 21:23) Miloslav Šebela, SITA

BRATISLAVA. Je to inšpiratívny príbeh. V zahraničí by to bol hádam aj námet na film. Bývalý úspešný športovec na dôchodku po piatich rokoch trénerskej práce nájde v sebe vôľu vrátiť sa k športu.

Nie k rekreačnému, ale k vrcholovému. Jeho návrat je raketový.

Filip Polášek v tomto roku dosiahol v mnohých ohľadoch viac ako počas svojej prvej kariéry. Získal tri tituly na turnajoch ATP, v ďalších dvoch prehral vo finále, na challengeroch pridal šesť titulov. Na slávnom Wimbledone sa senzačne prebojoval spoločne s Ivanom Dodigom do semifinále.

O jeho raketovej sezóne najlepšie svedčí, že na začiatku roka bol v rebríčku ATP pre štvorhru na 164. mieste. Bez možnosti hrať na najlepších turnajoch.

Pred dvoma týždňami sa ako prvý Slovák v ére samostatnosti dostal do top 10. Sezónu ukončí ako svetová trinástka.

V piatok ho na slávnostnom galavečere Slovenského tenisového zväzu vyhlásili za Tenistu roka. Tridsaťštyriročný získa tento honor druhýkrát v kariére. Po jedenástich rokoch.

Mal by byť vzorom pre mladých

"V tomto roku sa už stalo veľmi veľa vecí, o ktorých som sa ani len neodvážil snívať. Pred rokom som si nevedel predstaviť, že vyhrám turnaj ATP Masters 1000, najťažšiu päťstovku roka v Pekingu a dostanem sa na ATP Finals do Londýna.

A k tomu sa mi podaril aj prienik do top 10. Nemám to ešte pochopené a spracované, ale je to úžasný pocit. Zároveň sa nesmierne teším na dovolenku,“ hovoril nedávno pre SME Polášek. Na slávnostnom vyhlásení chýbal. S rodinou dovolenkuje na Maldivách.

Polášek si ako tretí Slovák po Miloslavovi Mečířovi a Michalovi Mertiňákovi zahral na Turnaji majstrov v Londýne. V skupine vyhrali s Dodigom len jeden z troch tesných zápasov a do semifinále nepostúpili.

„Je to nádherný príbeh. Je obdivuhodné, že sa mu podarilo naštartovať druhú kariéru. Myslím si, že tá pauza mu aj v mnohom pomohla. Dnes je oveľa lepším tenistom, ako bol pred piatimi rokmi,“ hovoril pre SME Poláškov kolega zo štvorhry Ivan Dodig.

„Mentálne je veľmi silný, čo je v tenise veľmi dôležité. Veľa tenistov na okruhu ho veľmi uznáva za to, čo sa mu podarilo. Filip by mal byť vzorom pre všetkých mladých športovcov.“

Obdivuhodné je, že v tejto sezóne odohral Polášek až 85 zápasov s bilanciou 68 výhier, 17 prehier.

Polášek v tohtoročnej ankete nemal dôstojného súpera. Singlistom totiž tohtoročná sezóna nevyšla. Je veľmi pravdepodobné, že na konci roka nebude v najlepšej svetovej stovke ani jeden slovenský tenista.

Kužmovej chýba titul

Za tenistku roka vyhlásili 21-ročnú Viktóriu Kužmovú. Vo dvojhre je jej najväčším úspechom semifinále na turnaji v Aucklande. Viac úspechov však získala vo štvorhre. Okrem dvoch titulov (Bukurešť, Praha) bojovala na US Open o postup do finále.

„So sezónou som spokojná. Dobrý bol najmä prvý polrok. Mala som veľa ťažkých zápasov, v ktorých sa mi aj darilo a zvládala som ich. V druhej polovici boli momenty, kedy mi to v takých zápasoch nevyšlo.

A potom ešte prišlo semifinále štvorhry na US Open, čo bolo super,“ hodnotila 21-ročná Košičanka sezónu na svojej stránke.

Po ukončení kariéry Dominiky Cibulkovej je Kužmová slovenskou jednotkou. Sezónu zakončila na 52. priečke vo WTA. V ankete uspela prvý raz.

Za najlepšieho juniora vyhlásili Jánosa Feketeho. Juniorkou roka sa stala Romana Čisovská.