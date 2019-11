Najlepším špurtérom sezóny je podľa Cyclingnews Ewan, Sagan klesol o štyri priečky

Slovák obsadil šiestu pozíciu.

22. nov 2019 o 17:45 SITA

BRATISLAVA. Špecializovaný cyklistický portál Cyclingnews.com označil Austrálčana Caleba Ewana z tímu Lotto-Soudal (2420 bodov) za najlepšieho špurtéra sezóny 2019.

V internom redakčnom bodovaní obsadil prvé miesto s náskokom 463 bodov pred druhým Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep) a 484 bodov pred tretím Nemcom Pascalom Ackermannom (Bora-Hansgrohe).

Slovák Peter Sagan sa zaradil na šiestu pozíciu a oproti minuloročnému hodnoteniu klesol o štyri priečky.

Dvadsaťpäťročný Ewan dosiahol v tejto sezóne rovných desať víťazstiev. Trikrát sa tešil na Tour de France, kde ovládol aj záverečnú 21. etapu v Paríži. Úradujúci majster Európy Viviani síce triumfoval jedenásťkrát, ale na podujatiach, ktoré spomenutý web ohodnotil menším počtom bodov.

Podobne dopadli aj tretí Ackermann a štvrtý Ír Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) s trinástimi víťazstvami či piaty Holanďan Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) s pätnástimi triumfmi.

Naopak, Sagan si pripísal počas roka 2019 iba štyri etapové víťazstvá, ale aj to mu stačilo na šieste miesto (1457 bodov). Žilinský rodák ťažil predovšetkým z vyrovnanosti výkonov a z toho, že uspel na popredných podujatiach.

Na pódium sa postavil dovedna 17-krát. Po jednom etapovom úspechu získal na Tour Down Under v Austrálii, na pretekoch Okolo Kalifornie v USA, na Okolo Švajčiarska a Tour de France. Na francúzskych cestách zároveň triumfoval v bodovacej súťaži a do zbierky mu pribudol rekordný siedmy zelený dres.

Elitnú desiatku špurtérov podľa Cyclingnews.com dopĺňajú Kolumbijčan Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Holanďan Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), Francúz Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a Nór Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Zaujímavosťou je, že poslední dvaja menovaní sa spoločne s Vivianim predstavili aj na tohtoročných pretekoch Okolo Slovenska.