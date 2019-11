Vlhová ukázala, že s ňou treba počítať. Chválila ju aj Shiffrinová

Slovenka nedokončila slalom v Levi.

23. nov 2019 o 15:55 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Na štarte druhého kola slalomu v Levi ostala posledná. Všetci čakali, že slovenská lyžiarka Petra Vlhová potvrdí suverénnu jazdu z prvého kola.

Na trať sa vydala agresívne a už po prvom medzičase zvýšila svoj náskok na Američanku Mikaelu Shiffrinovú. Potom však prišiel šok.

Vlhovej sa akoby zaborili lyže do snehu, stratila stabilitu a nekontrolovateľne spadla na ľadovú podložku. Ležala na bruchu a tvári.

Je v poriadku? Je otázka, ktorú si zrejme položili viacerí slovenskí fanúšikovia. A možno aj jej súperky. Shiffrinová sa chytala za hlavu, Wendy Holdenerová si rukou prekryla ústa.

Zarezali sa jej špičky a vystrelo ju

Slovenka sa po približne desiatich sekundách postavila a zišla do cieľa, kde objala súperky, ktoré skončili na stupni víťazov. Prvá skončila Shiffrinová, druhá Holdenerová a tretia Katharina Truppeová.

„Úprimne ani neviem, čo sa presne stalo. Mám dojem, že v bránke bola akurát vlna a išla som do toho moc agresívne. Zarezali sa mi špičky lyží a vystrelo ma,“ opisovala Vlhová nešťastný moment pre RTVS.

Súvisiaci článok Vlhová nedokončila druhé kolo slalomu v Levi, vyhrala Shriffrinová Čítajte

V rozhovore sa jej len ťažko hľadali slová. Zrejme aj preto, že po prvom kole bola najrýchlejšia. Na fenomenálnu Shiffrinovú mala náskok 13 stotín sekundy.

A tretia Truppeová zaostávala za Slovenkou takmer o sekundu. „Nebola to bezchybná jazda. Vrchnú časť som mala pomalú,“ zhodnotila Vlhová po prvom kole.

V ňom sa ukázalo, že jej pomohla znalosť trate, keďže vo fínskom Levi trénovala už niekoľko dní pred pretekmi.

„Strminu som tu jazdila dosť dní na to, aby som vedela, ako ju mám ísť. Pred jazdou som bola trochu nervózna, ale už to zo mňa opadlo,“ dodala liptovská rodáčka.

Vlhová nekalkulovala, túžila zvíťaziť

“ Išla som buď, alebo. Teraz to vyšlo tak, že som vypadla. Spravila som chybu, ktorá sa mi nestala už veľmi dlho. Hnevá ma veľmi, čo sa stalo. „ Petra Vlhová

Zdalo sa, že v druhom kole sa o víťazke prvého slalomu sezóny, ktorý sa tradične jazdí za polárnym kruhom, rozhodne medzi Shiffrinovou a Vlhovou.

Ostatné lyžiarky totiž za nimi výrazne zaostávali. Shiffrinová potvrdila svoju extratriedu, keď v druhej jazde ešte zvýšila svoj náskok pred prenasledovateľkami.

Vlhová mohla ísť druhé kolo na istotu, čím by si zrejme zabezpečila miesto na stupni víťazov. Slovenka však nekalkulovala, nemá to vo svojej DNA. Túžila bojovať len o víťazstvo.

„Išla som buď, alebo. Teraz to vyšlo tak, že som vypadla. Spravila som chybu, ktorá sa mi nestala už veľmi dlho. Hnevá ma veľmi, čo sa stalo,“ hovorila Vlhová.

Preteky v slalome naposledy nedokončila v januári 2018 vo Flachau. Odvtedy v dvanástich prípadoch vo Svetovom pohári vždy prišla do cieľa druhého kola.

Navyše, keď v slalome viedla po prvom kole, čo sa jej stalo v Aare 2015 a Aspene 2017, vždy v pretekoch zvíťazila. Až doteraz.

Shiffrinová pochválila Vlhovú

Zo štvrtého víťazstva v Levi sa tešila Mikaela Shiffrinová, čím si pripísala 61. víťazstvo v pretekoch SP v kariére a 41. v slalome.

„Mala som aj šťastie. Po prvom kole som sa cítila pod tlakom. Petra Vlhová v ňom ukázala veľkú silu a lyžovala výborne,“ priznala Američanka v prvom rozhovore po pretekoch.

Súvisiaci článok Vlhovej tréner: Stavali sme dom a základy robili až trikrát Čítajte

Vlhová v obrovskom slalome v Söldene skončila štrnásta. A vo veľkom sa rozoberali jej zdravotné ťažkosti v príprave.

Slovenská lyžiarka ukázala, že za posledný mesiac urobila výrazný progres. Hoci pred slalomom v Levi tréner Matej Gemza naznačoval, že je pripravená len na 80 percent.

„Pomohli mi dva týždne kondičnej prípravy. Neviem, či som to úplne dobehla, ale necítila som sa zle. Mala som aj dosť síl,“ reagovala Vlhová so smútkom v hlase.

Pričom sa opäť vrátila k nešťastnému pádu. „Táto chyba ma bude dlho mrzieť. Taký je však šport. Kto neriskuje, nevíťazí,“ dodala.

Vlhová dokázala, že s ňou treba počítať

Súťažný kolotoč svetového pohára pokračuje o týždeň v americkom Killingtone, kde je na programe obrovský slalom i slalom.

„Petra dokázala, že s ňou treba počítať. Dostáva sa späť do formy. Za to, čo predviedla v Levi nemusí mať hlavu v smútku,“ vravela spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Bývalá úspešná slovenská lyžiarka nerobí z vypadnutia svojej krajanky žiadnu veľkú tragédiu.

„Nie je to katastrofa. Horšie by bolo, keby zajazdila zle prvé kolo a v druhom vypadla. Toto ju až tak veľmi nezabrzdí. Vie, že na to má,“ naznačila Velez-Zuzulová.

V americkom Killingtone skončila Vlhová v slalome dvakrát druhá a raz piata. V obrovskom slalome bola najlepšie vlani siedma.

„Adaptácia nebude jednoduchá. V Killingtone sme stávali vždy skoro ráno. Zo svojej skúsenosti viem, že bude lepšie, ak Petra ostane nastavená na európsky čas,“ dodala Velez-Zuzulová.