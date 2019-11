DAC dostal od Michaloviec päť gólov v prvom polčase, Slovan zvýšil náskok

Hlasy po zápase

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Pre divákov to bol dobrý zápas, hralo sa hore - dole, videli množstvo šancí. Zápas sa im musel páčiť, ale už menej nám trénerom, pretože tam boli situácie, ktoré boli hlavne za stavu 1:1 nebezpečné. Mrzí ma, že sme nevedeli vystupňovať v poslednej štvrťhodine tlak, hoci sme tam mali dostatok štandardiek.

Pellegrini ich výborne zahrával, ale mali sme slabý dôraz v šestnástke. V 93. minúte sme mali tutovku a mohli sme zápas rozhodnúť, chlapci by sa nakopli do ďalších zápasov prvým víťazstvom doma. Nestalo sa tak, no remíza je spravodlivá vzhľadom na priebeh zápasu. Aj hostia mali totiž vyložené šance, ktoré nevyužili."

Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "Bol to špecifický zápas, pretože sme sa streli v priebehu desiatich dní druhýkrát. Išli sme do vedenia, mali sme aj ďalšie šance, ešte v prvom polčase sme mohli pridať druhý gól, ale nestalo sa tak. Dobre sme vstúpili aj do druhého polčasu, nepustili sme domácich do očakávaného tlaku. Ten prišiel až neskôr po štandardkách súpera. Ten napokon vyrovnal.

Zápas sme však mohli preklopiť na svoju stranu dvoma veľkými šancami Kovaľom a neskôr Pintérom, ktorý dal druhé naše brvno. Škoda nezvládnutých koncoviek. Chceli sme vyhrať, ale v nadstavenom čase sme ešte vykopávali loptu z bránkovej čiary, takže mohli sme aj prehrať. Predchádzal však tomu faul na nášho brankára, ale rozhodca túto situáciu zle videl."