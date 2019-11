Slováci zabojujú o miestenku na finálový turnaj Davis Cupu doma proti Čechom

Rozhodol o tom nedeľňajší žreb v Madride.

24. nov 2019 o 12:30 (aktualizované 24. nov 2019 o 12:49) SITA a TASR

BRATISLAVA. Slovenskí tenisti nastúpia v kvalifikácii o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára proti hráčom Česka.

Tím vedený nehrajúcim kapitánom Dominikom Hrbatým sa predstaví 6. a 7. marca 2020 na domácej pôde.

Rozhodol o tom nedeľňajší poludňajší žreb v madridskej aréne Caja Mágica, ktorá je dejiskom tohtoročného vyvrcholenia tradičnej súťaže mužských reprezentačných tímov.

Slováci v tomto roku chýbajú medzi elitnou osemnástkou sveta v španielskej metropole, keďže začiatkom februára v Bratislave prehrali s Kanaďanmi 2:3.

Možnosť zahrať si v kvalifikácii o budúcoročný finálový turnaj si však vybojovali septembrovým domácim triumfom nad Švajčiarmi.

Zaujímavosťou je, že hráči Kanady dokráčali na aktuálnom finálovom turnaji Davisovho pohára premiérovo až do finále a majú šancu prvýkrát zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej.

Súvisiaci článok Kanaďania sa premiérovo predstavia vo finále, v ňom vyzvú Španielov Čítajte

Na finálovom podujatí budúcoročnej edície Davisovho pohára sa predstaví osemnásť tímov. Istú miestenku majú tohtoroční semifinalisti (Kanada, Španielsko, Veľká Británia, Rusko) a dvaja držitelia voľných kariet (Srbsko, Francúzsko) od Medzinárodnej tenisovej federácie.

Zvyšných dvanásť účastníkov vzíde z víťazov marcových kvalifikačných súbojov, v ktorých sa predstaví 24 tímov. Finálový turnaj v roku 2020 bude opäť hostiť Madrid v druhej polovici novembra.

"Musím povedať, že Čechov som si tajne želal ako súpera. Česi sú na podobnej úrovni ako my, hráčsky sme na tom kvalitatívne rovnako. Je to jeden z mála súperov, s ktorým máme celkom dobrú šancu vyhrať. Vzhľadom na to, koho sme mohli dostať, je to veľmi prijateľný žreb.

Pravda, je to derby a tie nikdy nie sú jednoduché. Je super, že Čechov privítame doma, ešte sa rozhodneme, na akom povrchu sa bude hrať," povedal pre TASR kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý.