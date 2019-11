Slovan nestačil ani na Poprad a prehral druhý zápas za sebou

Hlasy po zápase

Marián Bažány, tréner Nitry: "Nemali sme dobrý vstup do zápasu. Vždy si to hovoríme pred zápasmi, ale neboli sme silní na puku. Trenčín lepšie korčuľoval. Vypracovali sme si pár šancí, zlepšili sme pohyb a agresivitu. Nie je možné, aby sme dali prvý hit. S tým nie som spokojný. Potom sme to zlepšili a dostávali sme viac šancí. V druhej tretine sme mali pár striedaní, keď sme sa držali v útočnej tretine a hrali sme hokej aký chceme hrať. Z celkového hľadiska sme v presilovkách dlho držali puk. Nedostali sme sa do vyloženej strely. Mužstvo sa nevzdalo a podarilo sa nám zatlačiť Trenčín a vyrovnať. Predĺženie je lotéria, Kollár netrafil vo vyloženej šanci bránu a hneď v ďalšom striedaní sme dostali gól. Celkovo som videl krok dopredu v našej hre s tým, že musíme zapracovať ešte na defenzíve."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Videli sme zaujímavý zápas. Aj keď z môjho pohľadu bol dosť rozkúskovaný. Chceli sme byť aktívni, čo sa nám podarilo, išli sme do vedenia. Hlúpy gól sme dostali na konci prvej tretiny. V druhej tretine sme mali množstvo šancí, trikrát sme nastrelili žŕdku. Žiaľ, gól sme nedali. Povedali sme si, že zápas môže byť o jednom góle. My sme si na to počkali, veľmi dobre nám fungovali oslabenia. Veril som, že ubránime záver a získame tri body. Dostali sme gól, ale také veci sa stávajú, Nitra si išla za tým. Z môjho pohľadu sme boli o ten jeden gól lepší a zaslúžene sme vyhrali."