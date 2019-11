Škriniar nechce zažiť ďalšie zlyhanie. Zápas v Prahe je pre Inter kľúčový

Interu Miláno hrozí, že druhý rok po sebe nepostúpi v Lige majstrov do vyraďovacej fázy.

25. nov 2019 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar vie, že jeho talianske mužstvo Inter Miláno bude musieť poriadne zabrať, ak nechce opäť ukončiť účinkovanie v Lige majstrov už v skupinovej časti.

Vlani "nerazzurri" nepostúpili z B-skupiny Ligy majstrov v konkurencii FC Barcelona, neskoršieho finalistu Tottenhamu Hotspur a PSV Eindhoven.

Premárnený náskok v Dortmunde

Aj v aktuálnom ročníku milionárskej súťaže Milánčanom hrozí, že nepreniknú do osemfinále, keďže v "efku" sú so štyrmi bodmi na 3. pozícii za Borussiou Dortmund (7) a opäť Barcelonou (8).

V ostatnom kole bol Inter blízko k triumfu v Dortmunde - nad BVB viedol do prestávky 2:0, ale po nej poľavil a prehral 2:3.

"Rozobrali sme si detailne tento zápas. Pokazili sme to, boli sme si toho vedomí. Avšak stále máme šancu. Musíme veriť, že sa to na konci ´prevalí´ na našu stranu," uviedol Škriniar.

Slavia nie je do počtu

Momentálne druhý tím talianskej Serie A sa v zostávajúcich dvoch vystúpeniach skupinovej fázy Ligy majstrov najskôr predstaví už túto stredu na trávniku českého šampióna Slavie Praha a v poslednom zápase privíta 10. decembra pred vlastným publikom ešte ťažšieho protivníka - FC Barcelona.

"V Prahe musíme zabrať za tri body, ale nebude to nič jednoduché. Videli sme, že Slavia podáva veľmi dobré výkony. Hrá bojovne, ale aj s loptou smerom dopredu predvádza dobrú hru, takže nebude ľahké tam vyhrať," myslí si 24-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom.

Podľa Škriniara bude duel v "stovežatej" pre Inter kľúčový. Ak by v ňom hostia zvíťazili, v decembri by ešte mohli ukoristiť postupovú miestenku do vyraďovačky na úkor Dortmundu alebo Barcelony.

"Keby sa nám to podarilo, od tohto zápasu sa môžeme odraziť. Verím, že to na konci zlomíme," zakončil účastník ME 2016 vo Francúzsku.