Letná drina a strata osobného života. Fialková chce zostať v elite

25. nov 2019 o 13:52 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Po životnej sezóne musí športovec spravidla ešte viac zaťať zuby, aby ju minimálne zopakoval. Prípadne sa ešte zlepšil.

To je aj prípad slovenskej biatlonistky Paulíny Fialkovej, ktorá sa v uplynulom ročníku Svetového pohára šiestimi pódiovými umiestneniami zaradila do absolútnej svetovej špičky.

Pretekársky typ

Tvrdá a kvalitná letná príprava svedčí o tom, že v tej špičke chce ešte istý čas zotrvať.

Nová biatlonová sezóna štartuje už vo štvrtok 28. novembra vo švédskom Östersunde a aktuálna slovenská jednotka nebude chýbať na severe Európy.

"Príprava bola náročná a ja sa už veľmi teším na novú sezónu Som pretekársky typ a drina v príprave ma až tak nebaví," povedala v dobrej nálade Paulína Fialková na pondelkovom stretnutí s novinármi v Banskej Bystrici.

Spolu so sestrou Ivonou ako aj svojím trénerským štábom sa len v nedeľu vrátila so 17-dňového sústredenia na snehu vo Švajčiarsku, kde si testovala bežeckú rýchlosť aj presnosť streľby v strediskách Lenzerheide a Davos.

"Hneď na úvod som tam ochorela, bola to taká moja povinná choroba pred sezónou. Neskôr som sa cítila veľmi dobre, možno aj lepšie ako rok predtým, ale zázrak na prvých pretekoch vo Švédsku nesľubujem. Ak by to aj nevyšlo hneď skraja sezóny, budem sa pripravovať tak, aby som uspela na majstrovstvách sveta, ktoré budú až vo februári," podotkla Paulína Fialková.

Dvadsaťsedemročná breznianska rodáčka sa vlani prezentovala dvoma druhými a štyrmi tretími miestami v pretekoch Svetového pohára.

Pozícia jednotky po Kuzminovej odchode

Navyše, na majstrovstvách sveta, ktoré boli práve v Östersunde, jej ušla zlatá medaila vo vytrvalostných pretekoch až záverečným výstrelom a napokon skončila piata.

Má teda čo obhajovať, ale tlak si nepripúšťa. Ani to, že bude v dosiaľ nepoznanej pozícii slovenskej jednotky po rozlúčke Anastasie Kuzminovej s kariérou.

"Nejako špeciálne to nevnímam, že Nasťa už nebude na pretekoch. Nevnímala som to intenzívne ani doteraz, keď tam bola, keďže som sa sústredila na seba a svoju robotu. Samozrejme, mám vysoké očakávania, ale zároveň pôjdem do sezóny s rešpektom a pokorou. Neviem, kde sa reálne výkonnostne nachádzam. Budem to vedieť až po prvých pretekoch vo Svetovom pohári. V konečnom dôsledku budem rada, keď svojimi výkonmi budem tešiť ľudí," uviedla P. Fialková.

Tím sa vzdal osobného života pre jeden cieľ

Podľa ďalších slov takmer nepochybuje o tom, že sa jej už v nadchádzajúcej sezóne podarí pretrhnúť sériu pódiových umiestnení bez víťazstva vo Svetovom pohári.

"Asi to bolo naozaj doteraz aj o tom šťastí, ktoré mi chýbalo. Toľkokrát som už mala pocit, že zvíťazím a napokon sa tak nestalo. Verím, že to už vyjde, lebo si to zaslúžime všetci v našom tíme. Každý z nás je takmer nonstop v zahraničí, vzdali sme sa osobného života pre jeden cieľ. A ja verím, že sa to konečne zúročí," odpovedala P. Fialková.

Zmena na puške

Šiesta žena celkového poradia Svetového pohára z uplynulej zimy a druhá najlepšia vo vytrvalostných pretekoch musela pred novou sezónou vyriešiť problém s pažbou na puške. Potrebovala si ju posunúť, aby jej sedela čo najlepšie pri streľbe.

"Bol to tvrdý oriešok zhotoviť mi pažbu na mieru. Janči Medveď sa s tým dokonale pohral. Chodila som k nemu ako na klavír, kým držanie na 'stojke' nebolo naozaj podľa mojich predstáv. Už trochu aj krútil očami. ale nakoniec je z toho skvelý posun v držaní a som z toho šťastná," zhodnotila P. Fialková.

Nové lyže v dostatočnom predstihu

O pohodu aj profesionalitu v tíme sestier Fialkových sa okrem tradičného trénerského dua Anna Murínová - Martin Bajčičák a fyzioterapeuta Radovana Jambora stará od leta aj jeden nový muž - slovinský servisman Miha Plahutnik.

"Má na starosti moje a sestrine lyže. A výborné je, že v tejto sezóne mi firma Fischer poskytla lyže v dostatočnom predstihu, takže som si prvýkrát mohla vyberať medzi prvými. Je to odozva na moje výsledky. Momentálne som v ich tíme dvojka a podľa toho sa aj správajú," vysvetlila P. Fialková.

K blížiacej sa sezóne ešte dodala, že z logistického a časového hľadiska je výborné, že všetky preteky Svetového pohára sa uskutočnia v Európe. Nebude sa teda letieť do Severnej Ameriky ani ďalekej Ázie.

"Od roku 2006 sa stane prvýkrát, že všetko bude v Európe. Bude to určite pohodovejšie na cestovanie. Ja len dúfam, že budem počas sezóny zdravotne v poriadku. Zdravie je alfa a omega všetkého. Aj držiteľka veľkého glóbusu z minulej sezóny Dorothea Wiererová povedala, že ak by nebola počas celej sezóny zdravá, nemohla by bojovať o celkové prvenstvo," zaželala si P. Fialková.