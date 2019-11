Fialková v príprave prvý raz pocítila, že patrí medzi elitu

Fialkovú čakajú cez víkend prvé preteky.

25. nov 2019 o 15:56 Miloslav Šebela

Vlani mala štart do sezóny ako hrom. PAULÍNA FIALKOVÁ vyletela rovno na stupne víťazov. Prvenstvo v pretekoch jej však zakaždým uniklo, hoci viackrát len veľmi tesne. Na prahu novej sezóny vie, že okolie ju už vníma cez úspechy, ktoré dosiahla. Aj preto do prípravy investovala ešte viac energie. „Verím, že za prácu, ktorú robíme spolu s celým tímom, si zaslúžime víťazstvo. Raz to musí prísť,“ vraví Fialková.

Do štartu biatlonovej sezóny ostáva pár dní. Tešíte sa na súťaže alebo pociťujete nervozitu?

Veľmi sa teším. Príprava bola náročná a ja som bola vždy súťažný typ. Mám rada preteky. Drina a príprava ma asi trochu ubíjajú. Už sa naozaj teším na začiatok sezóny.

Ako hodnotíte záverečné sústredenie v Lenzerheide?

Hneď na začiatku som ochorela a odbila som si to už pred sezónou. Som rada, že to mám za sebou a nechytilo ma to v Östersunde (dejisko prvého kola Svetového pohára, pozn. red.). Ale potom som sa vyliečila a všetko sme riadne odtrénovali.

Nesľubujem však, že hneď od začiatku sezóny sa postarám o zázrak. Dôležité budú pre mňa majstrovstvá sveta. Ak by v úvode niečo nevyšlo, nevadí, budem ďalej pracovať. Môj hlavný cieľ je šampionát.

Po tom, ako Anastasia Kuzminová ukončila kariéru, ste slovenskou jednotkou. Cítite že pozornosť sa sústredí na vás?

Či som tou jednotkou, sa ešte len uvidí. Ale nevnímam to nijako špeciálne. Sústredím sa na svoje výkony, to platí aj naďalej. Ak poteším fanúšikov, budem len rada.

Uplynulá sezóna bola pre vás prelomová. Aké ciele máte pred nadchádzajúcou?

Idem do nej s vysokými ambíciami, ale aj s rešpektom a pokorou. Keďže som v lete nemala možnosť porovnať sa s konkurenciou, neviem, ako na tom som.

To zistím až na prvých pretekoch Svetového pohára. Ambície sú vysoké, no netreba uletieť na niečom, čo bolo v minulej sezóne.

V uplynulej sezóne vám k víťazstvu chýbal len krôčik. Bolo to len o šťastí?