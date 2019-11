Patrí medzi najlepších v lige. Chovan sa zranil, Košiciam môže chýbať až mesiac

Zrejme príde aj o reprezentáciu.

25. nov 2019 o 17:15 TASR

KOŠICE. Útočník HC Košice Michal Chovan bude svojmu tímu chýbať približne tri až štyri týždne.

Dôvodom je zranenie ruky, ktoré utrpel v nedeľnom zápase 24. kola Tipsport Ligy v Detve.

Chovan otvoril skóre v 6. minúte a neskôr si pripísal aj asistenciu, napokon si však radosť z víťazstva 3:2 naplno neužil.

Vynechá aj druhý reprezentačný turnaj

"V jednom zo súbojov sa mi zasekla ruka a nevydržala to jedna menšia kostička. Ruku mám v sadre, no myslím si, že to nie je také hrozné, ako to vyzerá. Podľa prognóz by som mal chýbať približne 3-4 týždne," uviedol Chovan pre TASR.

Skúsený útočník, ktorý deň pred spomínaným zápasom oslávil 32. narodeniny, tak pravdepodobne vynechá aj druhú reprezentačnú akciu sezóny.

Hoci figuroval v nominácii trénera Craiga Ramsayho na novembrový Nemecký pohár, napokon sa v Krefelde nepredstavil, keďže v poslednom zápase pred reprezentačnou prestávkou sa zranil.

Chovan: Patrí to k hokeju

Aktuálne štvrtý najproduktívnejší hráč súťaže mal sľubnú šancu štartovať na turnaji vo Švajčiarsku (12. a 13. decembra), vzhľadom na predpokladanú absenciu je však jeho účasť málo pravdepodobná.

"Je to smola. V novembri som síce pre to zranenie nevynechal žiadny ligový zápas, doliečil som to počas prestávky. Chýbal som potom iba v jednom stretnutí, aj to iba pre chorobu. Mrzí ma to, ale nemôžem to brať tragicky. Patrí to k hokeju.

Sezóna je dobre rozbehnutá a treba ostať pozitívne naladený," poznamenal Chovan, ktorý zatiaľ odohral v sezóne 23 zápasov, v ktorých získal 27 bodov za 9 gólov a 18 asistencií.