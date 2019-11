Rusi reagujú na návrh na dištanc. Zaobchádzajú s nami kruto, tvrdia

Svetová antidopingová agentúra navrhla štvorročný dištanc.

26. nov 2019 o 8:59 TASR

MOSKVA. Návrh kontrolnej komisie Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) potrestať Rusko a jeho športovcov štvorročným dištancom je podľa člena Ruskej Štátnej dumy Dmitrija Sviščeva krutý.

WADA žiada potrestať Rusov za manipuláciu a falšovanie dát z moskovského antidopingového laboratória.

Sviščev: Trest nemá opodstatnenie

Komisia svoj návrh zdôvodnila v 26-stranovej správe. Jej šéf Jonathan Taylor pre nemeckú televíziu ARD uviedol, že očakáva potvrdenie návrhu sankcií na základe predložených dôkazov.

Definitíva má padnúť 9. decembra na zasadnutí exekutívy WADA v Paríži.

Súvisiaci článok IAAF zvažuje úplné vylúčenie Ruska z atletického športu Čítajte

"Nepamätám si, že by niektorým krajinám udelili prísnejšie sankcie. Neviem, prečo s Ruskom zaobchádzajú tak kruto. Odporúčania pre výkonné výbory WADA hraničia s porušovaním ľudským práv Rusov. Ak zakážu športovcom súťažiť pod ruskou vlajkou, je to trest, ktorý nemá opodstatnenie," povedal Sviščev pre agentúru TASS.

Niektorí ruskí športovci by podľa návrhu komisie, ktorá má na starosti kontrolu dodržiavanie predpisov, mohli štartovať na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu i na ZOH 2022 v Pekingu iba pod neutrálnou vlajkou a iba ak splnia predpísané antidopingové podmienky. Informovali o tom agentúry AFP a SID.

"Našou zásadou je, že vinní musia byť potrestaní tak tvrdo, ako je to len možné a nevinní musia byť chránení," povedal minulý týždeň v Londýne prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach.

Rusko by nemohlo usporiadať vrcholné podujatie

Pre Rusko by zároveň platil zákaz usporiadať akékoľvek vrcholné športové podujatie na obdobie štyroch rokov.

Petrohrad by preto mal vypadnúť z menoslovu dejísk futbalových ME 2020 a ohrozená by bola aj účasť reprezentácie Ruska na tomto šampionáte. Petrohrad mal hostiť štyri zápasy, podľa agentúry AP by sa mohli odohrať v Štokholme.

Súvisiaci článok Ruský minister športu poprel zmeny v dátach: Všetko vysvetlíme Čítajte

UEFA by musela určiť aj nový štadión pre finále Ligy majstrov 2021, ktoré malo byť rovnako v Petrohrade. Na medzinárodné športové podujatia by mali štyri roky zákaz vstupu aj ruskí funkcionári.

Dáta, ktoré získala WADA z moskovského laboratória, obsahovali údajne až tisíce zmien. Pozitívne dopingové nálezy tak mohli byť odstránené.

Sprístupnenie dát bolo jednou z podmienok WADA pre opätovné začlenenie Ruskej antidopingovej agentúry do celosvetovej organizácie.

Rusi ich poskytnutie viackrát odložili, napokon však stihli termín a WADA ich prijala späť. Po analýze však kompetentní odhalili nezrovnalosti, posledné zmeny údajov v dátach mali nastať v decembri minulého a v januári tohto roka.