Slovák sa nepripravuje s reprezentáciou, ale s manželkou. Je to ruská škola, vraví

Martina Otčenáša trénuje manželka Natália.

26. nov 2019 o 19:52 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Trénerský a manželský vzťah sú ako oheň a voda. Do veľkej miery sú rozdielne. V športe platí, že tréner je šéfom. Musí byť prísny, vedieť motivovať, nabudiť aj pripraviť zverencov na súťaže.

City by mali ísť bokom. Je to profesionálny vzťah, v ktorom rozhodujú výsledky.

Ak chce zverenec napredovať, mal by trénerovi dôverovať a plniť to, na čom sa dohodnú. Na druhej strane partnerský život je úplne iný. Mala by v ňom vládnuť rovnováha, vzájomná podpora. Nik by nemal byť nadriadeným.

Aj v športe však sú manželské či partnerské dvojice, v ktorých je jeden trénerom a druhý zverencom. Dokonca aj veľmi úspešné ako napríklad Anastasia a Daniel Kuzminovci.

Radšej nadáva na seba ako na iných

Nájsť rovnováhu medzi športovým a partnerským životom je náročné.

Aj pre dvojice, ktoré sú partnermi v živote i športe, však takmer vždy platí, že trénerom je muž a žena je športovkyňou. Opačné garde je skutočne skôr rarita.

„Podľa mňa však platí, že ak je niekto odborníkom, nezáleží na tom, či je to muž alebo žena. Podstatné je, aby sa rozumel svojmu remeslu a mal záujem pracovať. Ale je pravda, že v biatlone je medzi trénermi veľká prevaha mužov,“ vraví slovenský biatlonista Martin Otčenáš.

V minulosti sa pripravoval v rámci reprezentačného tímu. Rok pred olympijskými hrami v Pjongčangu 2018 sa však osamostatnil. Trénovať začal pod vedením manželky Natálie.

Bývalá biatlonistka súťažila vo Svetovom pohári za Rusko a neskôr za Ukrajinu ešte pod dievčenským menom Burdygová.

Získala aj trénerské vzdelanie a po skončení kariéry pomáhala manželovi s prípravou. Teda až do minulej sezóny. Potom bol Otčenáš nútený vrátiť sa do národného tímu.

„Lenže ukázalo sa to ako neprogresívne. Nerád sa k tomu vraciam. Nebolo to tak, ako by som si predstavoval. Preto som rád, že mi v Dukle aj na zväze vyšli v ústrety a môžem sa znova pripravovať sám," hovorí biatlonista.

„Je to náročnejšie, pretože si musím sám všetko vybaviť. Mám okolo toho viac práce. Na druhej strane, ak niečo nevyjde, radšej budem nadávať na seba ako na niekoho iného,“ dodáva.

Manželka je ruská škola

Aké to je, keď je šéfom a trénerom manželka?