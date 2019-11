Tréneri ma celý život niečo učili. Až prišiel Ramsay a všetko vyvrátil

Svoje zápasy poctivo analyzuje.

26. nov 2019 o 15:19 Juraj Berzedi

Zahral si na piatich majstrovstvách sveta i na jednej olympiáde. Teraz je najproduktívnejším hráčom slovenskej Tipsport ligy. To, že ho reprezentačný tréner Craig Ramsay tento rok nenominoval na domáci šampionát, mu nezazlieva. Práve naopak. Rozpráva o ňom s úctou a chválou. "Každý hokejista by mal venovať trochu času tomu, aby pochopil jeho skúsenosti," tvrdí útočník Košíc MARCEL HAŠČÁK.

Za Košice ste v 22 zápasoch tejto sezóny strelili devätnásť gólov a k nim pridali desať asistencií. Čo je za vaším úspešným obdobím?

Pripisujem to dobrému systému a kvalitným spoluhráčom. Pod trénerom Petrom Draisaitlom každý hráč vie, čo má robiť, každého hokej baví a presne preto som úspešný.

Vlani ste sa po návrate do Košíc rozbiehali pomalšie a po celej základnej časti ste mali len o tri body viac, ako máte teraz na konci novembra. Čím si to vysvetľujete?

Pred príchodom do Košíc som vždy vedel, aké mám úlohy na ľade. V minulej sezóne som tápal v systéme, ktorý sme mali hrať. Každý hral niečo iné a to mi nevyhovovalo. Aj preto sezóna dopadla neúspešne (Košice vypadli už vo štvrťfinále s Popradom - pozn. red.). Teraz viem, čo odo mňa tréner žiada a zároveň si so spoluhráčmi dokážeme vyhovieť a pomôcť.

Na majstrovstvách sveta 2017 v Kolíne i 2018 v Kodani ste strelili jediný gól. Často ste nedokázali premeniť ani čisté šance. Ako je možné, že raz nedáte gól z ničoho a inokedy ho strelíte pomaly aj zo striedačky?

To sú tie zákutia, ktoré sa zložito vysvetľujú. Pamätám si, že v Kolíne to bolo hrozné. Niekoľkokrát som netrafil ani prázdnu bránku. Sú zápasy, keď vám to tam nepadne, a potom príde obdobie, keď to ide prakticky samo. Teraz prežívam príjemnejšie časy. A robím všetko preto, aby pokračovali a bol som úspešný.

Keď majú hokejisti streleckú formu, často dodržiavajú špeciálne rituály. Keď sa im, naopak, nedarí, snažia sa čosi zmeniť. Ste poverčivý?

V príprave robím naučené veci pred každým zápasom.