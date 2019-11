Slovensko bude hostiť juniorský šampionát žien. Hráčky budú mať skvelé podmienky

Organizačný výbor musí dotiahnuť posledné detaily.

26. nov 2019 o 14:32 TASR

BRATISLAVA. Mesiac pred začiatkom svetového šampionátu žien do 18 rokov najvyššej divízie v Bratislave (od 26. decembra do 3. januára) musí organizačný výbor dotiahnuť posledné detaily.

V hlavnom meste sa zíde osem najlepších krajín na historicky 13. MS žien v hokeji do 18 rokov najvyššej divízie, konečná nominácia Sloveniek bude známa 23. decembra.

Práce na štadióne ešte prebiehajú

Po svetovom šampionáte mužov bude Bratislava hostiť významné hokejové podujatie.

"Teší ma, že sme od IIHF získali dôveru zorganizovať MS. Je to pre náš veľká česť. Na ZŠ Vladimíra Dzurillu prebiehajú posledné rekonštrukčné práce tak, aby šampionát spĺňal podmienky IIHF pre organizáciu MS," uviedla na utorňajšej tlačovej konferencii šéfka organizačného výboru Ľubomíra Kožanová.

Ambasádorom MS je Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

"Bol som lekár ženskej reprezentácie do roku 2000 do 2004. Ja verím, že sa ženský hokej podporí tak, aby sme dosiahli ďalší úspech, podobný tomu z roku 2009, keď hokejistky postúpili na ZOH do Vancouveru. Ja považujem ženský hokej za úžasný šport," povedal Raši.

Tréner Kúdelka: Verím, že sa usadíme v najvyššej kategórii

Viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru Martin Kohút verí, že MS pomôžu ženskému hokeju k ďalšiemu napredovaniu.

"Je to impulz pre to, aby sa hokej na Slovensku rozvíjal. Mali sme tu MS mužov, teraz organizujeme MS do 18 rokov žien. Ženský hokej na sa Slovensku dostáva opäť dopredu. Ďakujem každému, kto sa o to zaslúžil. Je to dlhodobá práca. Verím, že sa čoskoro v ženskom hokeji dočkáme úspechov."

Príprava na šampionát sa začala už po postupe do elitnej kategórie. Tréner Peter Kúdelka pracujeme so širokým kádrom, v ktorom je 30 hráčok a 4 brankárky.

"Absolvovali sme štyri jednodňové sústredenia. Čaká nás o dva týždne turnaj vo Švédsku, kde sa stretneme s Japonskom, Švédskom a Ruskom, potom odohráme 23. decembra v Petržalke zápas s USA, po ktorom uzavrieme nomináciu.

Verím, že sa pevne usadíme v najvyššej kategórii, a že táto ambícia nie je nesplniteľná," povedal Kúdelka.

Vstupenky budú stáť päť eur

IIHF pridelila organizáciu turnaja Slovensku na kongrese v máji tohto roku v Bratislave. Vstupenky budú denné, na všetky zápasy bude stáť jedna 5 eur. Deti a študenti budú mať polovičné vstupné.

"Na zimnom štadióne ešte treba vyčistiť plochu a prerobiť ju. Inštalovať budeme reklamy, 19. decembra preberáme halu. Pomáhať nám budú dobrovoľníci a aj dievčatá, bývalé reprezentantky do 18 rokov.

Môžem prezradiť, že centrum talentovanej mládeže majú dievčatá v Ružinove a práve preto budú mať počas MS najlepšie podmienky. Lepšie, ako všetky ostatné tímy," dodala Kožanová.