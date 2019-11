Ich rivalita je povestná. Opäť ich spojila v najlepšej lige sveta

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

26. nov 2019 o 17:43 DIGI Sport, Branko Cap, SME.sk

BRATISLAVA. Sú nielen najlepšie platenými manažérmi v Premier League, ale dominujú aj svetovému futbalu.

Ich rivalita je povestná a opäť ich spojila v najlepšej lige sveta.

Mourinho prevetral klubovú pokladnicu

Návrat Josého Mourinha rozpútal vášne, ale poriadne prevetral aj klubovú pokladnicu Tottenhamu. Základný plat bez bonusov na úrovni 15 miliónov libier vzbudzuje rešpekt.

Ale Pep Guardiola zarába v Manchester City ešte viac (20 miliónov).

Futbal našťastie nie je iba o peniazoch, ale pri pohľade na výplatnú pásku Jürgena Kloppa (7,5 milióna) musíme uznať, ako efektívny je pre Liverpool FC.

Po zisku trofeje Ligy majstrov by mohol túto sezónu do vitríny pridať aj vytúžený ligový titul. Ak by sa to podarilo, bol by to husársky kúsok za tretinový plat, v porovnaní so španielskym manažérom.

Nezastaviteľný Leicester

Program prenosov na PREMIER SPORT Sobota 30. novembra: 13:25 Newcastle – Manchester City

Newcastle – Manchester City 15:55 Chelsea – West Ham

Chelsea – West Ham 18:25 Southampton – Watford

Southampton – Watford 20:30 Liverpool – Brighton (záznam)

Liverpool – Brighton (záznam) 22:25 Tottenham – Bournemouth (záznam) Nedeľa 1. decembra: 14:55 Norwich – Arsenal

Norwich – Arsenal 17:25 Leicester – Everton

Top témou víkendu bol víťazný návrat Mourinha. Hráči Tottenhamu dali West Hamu tri góly už do 50. minúty, takže Portugalčan sa môže pochváliť, že svoj úvodný zápas vyhral v každom zo štyroch pokusov (West Ham – Tottenham 2:3).

Match of the Week priniesol na Etihad Stadium atraktívny duel, ktorému by možno viac sedela remíza, ale majster napokon dokázal už po štvrtý raz zápas práve proti Chelsea otočiť (Manchester City – Chelsea 2:1).

Líšky z Leicestru sú nezastaviteľné. Hrajú nielen dynamický futbal plný energie, ale ich skóre z ostatných piatich zápasov je pozoruhodné - 17:1 (Brighton – Leicester 0:2).

Výmena manažéra vo Watforde asi nestačila. Ale je to vždy jednoduchšie a lacnejšie, ako vymeniť celú kabínu. Klub klesol opäť na dno ligovej tabuľky po domácom debakli (Watford – Burnley 0:3).

Najhorší štart do sezóny za 37 rokov. Septembrový optimizmus nahradilo novembrové zúfalstvo. Na hru slávneho Arsenalu sa zle pozerá, ďalšia remíza iba dokumentuje rozklad kabíny a nevyhnutnú zmenu manažéra.

Dokážu ešte zachrániť stratenú sezónu (Arsenal – Southampton 2:2)?

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=375130179

Víkend prinesie 14. ligové kolo a niekoľko zaujímavých konfrontácií.

My vás ale dopredu pozývame na Old Trafford, kde sa netradične v stredu, ale klasicky iba na obrazovkách PREMIER SPORT, odohrá pikantný duel medzi Manchester United a Tottenhamom Hotspur na lavičke s bývalým manažérom domácich José Mourinhom.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=375624274

TV vydanie PL Focusu vám prinesie tipy a kurzy na nových manažérov Arsenalu, Evertonu či West Hamu, ale ukáže aj profil futbalistu, ktorý bol úspešný aj ako filmový herec.

Nenechajte si ho ujsť v premiére v utorok od 20:30 na PREMIER SPORT.