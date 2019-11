Doma to bol zážitok na celý život. Besiktas sa však výrazne zlepšil, upozorňuje Kozák

Slovan nastúpi v Turecku.

27. nov 2019 o 10:52 SITA

BRATISLAVA. Futbalisti bratislavského Slovana stále živia šancu na postup do jarných vyraďovacích kôl Európskej ligy UEFA.

Po dvoch prehrách s anglickým Wolverhamptonom majú v tabuľke K-skupiny štyri body, a tak vedia, že v hre ich môže udržať iba víťazstvo vo štvrtkovom zápase na pôde Besiktasu Istanbul.

Ten zatiaľ nebodoval a Slovanistom rozhodne má čo vracať, keďže v septembrovom súboji prehral na Tehelnom poli 2:4.

Šporar sa naladil dvoma gólmi

Tréner jesenného majstra Fortuna ligy Ján Kozák ml. sa pre klubový web vyjadril, že sa príliš nezaoberá postupovou matematikou a tuší, že Besiktas bude v domácom prostredí lepšie pripravený než v úvodnej vzájomnej konfrontácii.

"Naším zámerom je odohrať čo najlepší zápas a opäť bodovať. Môžeme sa odraziť od domáceho zápasu, ktorý bol zážitkom na celý život. Besiktas sa však výrazne zlepšil, v domácej lige stráca na lídra len tri body a dostáva oveľa menej gólov," zhodnotil Kozák ml.

Slovan sa na ďalší duel v pohárovej Európe navnadil ligovým triumfom nad Sereďou 2:0, keď dvakrát skóroval Andraž Šporar. Slovinský útočník naďalej patrí medzi najlepších strelcov skupinovej fázy EL a hoci v Istanbule očakáva náročné stretnutie, jeho ambície sú jasné.

Besiktas stále nebodoval

"Chceme získať tri body. Určite sa budeme snažiť hrať ofenzívnejšie, ale nie tak ako vo Fortuna lige, pretože súper bude oveľa kvalitnejší. Kým žije nádej na postup, budeme o ňu bojovať," uviedol rodák z Ľubľany.

V aktuálnej edícii Európskej ligy sú iba tri tímy, ktoré po štyroch zápasoch nebodovali - okrem Besiktasu aj kazašská Astana a nórsky Rosenborg Trondheim.

Dvadsaťnásobnému tureckému šampiónovi by malo pomôcť k vylepšeniu tejto štatistiky domáce prostredie, s ktorým má skúsenosti aj kapitán Slovana Vasil Božikov.

Greif je pripravený nastúpiť

"Atmosféra na štadióne Besiktasu je veľmi búrlivá. Je to krásny futbalový stánok a je zážitkom pre hráčov i fanúšikov. Možno to prirovnať k tomu, čo sme zažili v odvete s PAOK Solún. Vtedy sme atmosféru ustáli, verím, že to zvládneme aj teraz," vyjadril sa pre klubový web kapitán bulharskej reprezentácie.

Necelé dva dni pred zápasom v Turecku je otázny štart krajného obrancu Jurijho Medveděva, ktorého trápi choroba. Naopak, zdravotne fit by mali byť Maročan Moha a tiež brankárska jednotka Dominik Greif.

"Cítim sa dobre. Pokiaľ mi dá tréner dôveru, tak budem pripravený nastúpiť. Od pondelka trénujem vonku na ihrisku, postupne zvyšujem záťaž a všetko je v poriadku. Besiktas má obrovskú kvalitu. Nám neostáva nič iné ako hrať bojovne a s plným nasadením a entuziazmom sa pobiť o čo najlepší výsledok,“ dodal Greif.