Slovan mám rád, ale palce budem držať Besiktasu, tvrdí Hološko

Hološko sa futbal už hrať nechystá.

27. nov 2019 o 17:14 Pavol Spál

Futbalový Slovan Bratislava čaká vo štvrtok o 18.55 predposledný zápas v skupinovej fáze Európskej ligy na pôde Besiktasu Istanbul. Bývalý reprezentant FILIP HOLOŠKO pôsobil v oboch kluboch. S oboma získal titul. Aj keď na Slovensku mu medailu nedali.

Fanúšikovia v Istanbule si vás stále pamätajú. Čím si vysvetľujete, že si vás tak obľúbili?

Je pravda, že moja popularita v Turecku bola obrovská. A stále je, ľudia ma v Istanbule spoznávajú. Zanechal som tam veľmi dobré meno. V Turecku pôsobili aj Miroslav Stoch, Róbert Vittek, Stanislav Šesták, Marek Sapara, Martin Škrtel a ďalší. Najväčšiu popularitu zo všetkých som tam však asi mal ja. Zrejme preto, že som pôsobil v jednom z troch najväčších tureckých klubov, a to až sedem rokov. S Besiktasom som vyhral titul aj národný pohár.

Nemecký futbalista Timo Werner z Lipska sa počas zápasu Ligy majstrov na štadióne Besiktasu dal vystriedať, lebo nezniesol obrovský hluk z hľadiska. Zažili ste niečo podobné?

Lepších fanúšikov, ako má Besiktas, som nikdy a nikde nezažil. Sú to blázni, ktorí dokážu vytvoriť pekelnú atmosféru. Besiktasu sa však v tejto sezóne v Európskej lige nedarí, nezískal ani bod. Aj preto sa obávam, že zápas proti Slovanu vypredaný nebude. Možno príde 20– alebo 30–tisíc fanúšikov, ale verím, že aj tí vytvoria búrlivú atmosféru.

Európska liga, 5. kolo K-skupina: Besiktas Istanbul - Slovan Bratislava (hrá sa vo štvrtok o 18.55, vysiela RTVS) Skupinu vedie Braga s desiatimi bodmi, druhý Wolverhampton má o bod menej. tretí Slovan ich nazbieral štyri. Posledný Besiktas je bez bodu. Len víťazstvo udrží Slovan v hre o postup, zároveň však potrebuje, aby sa zápas Wolverhamptonu s Bragou neskončil remízou. Do Istanbulu pre chorobu necestoval obranca Jurij Medveděv. Tréner Ján Kozák už môže počítať s uzdravenými Dominikom Greifom a Mohom.

Aký najbláznivejší zážitok máte s fanúšikmi Istanbulu?

Asi keď sme vyhrali titul. Niektorí fanúšikovia preskočili bariéry a vtrhli na trávnik. Obkľúčili ma možno päťdesiati a objímali ma. Takmer som sa udusil. Až to bolo trošku nepríjemné. Museli sme utiecť do kabíny. Na druhý deň sme mali výjazd cez celé mesto v otvorenom autobuse. Ulice boli plné, prišlo stotisíc ľudí. Každého hráča po jednom vyhlasovali. A spomeniem ešte druhý zážitok, tiež v období, keď sme bojovali o titul. Išli sme na jeden z domácich zápasov. Ulice boli zaplavené fanúšikmi. Išli sme krokom, inak sa nedalo. Fanúšikovia búchali do autobusu, boli nadšení. Trošku som sa aj bál.

Keď tím prehráva, fanúšikovia Besiktasu dokážu byť dosť nepríjemní. Súhlasíte?

Keď sa nedarí, tak to vedia dať najavo rôznymi pokrikmi. Fanúšikov som však v Turecku zažil viac v dobrom ako v zlom.

Besiktas v prvom zápase prehral so Slovanom v Bratislave 2:4. Prekvapilo vás to?

Veľmi. Vedel som, že Besiktas má nový káder a potrebuje sa zohrať. Napriek tomu som veril, že to zvládnu. Ich futbal sa mi však nepáčil, bol profesorský. Možno si mysleli, že sa im nič nemôže strať. Slovan bol lepší a zaslúžil si vyhrať. Nebláznil sa dopredu, ukázal srdce a bojovnosť. Ak to Slovan v Istanbule zopakuje, opäť má šancu uspieť. Slovan má v tejto sezóne jeden z najlepších kádrov, aký kedy mal. Je vyvážený, má zdvojené posty. Aj na brankárskom poste má dve silné mená. Výborní stopéri Abena a Božikov, a tiež útočník Andraž Šporar. Na začiatku mu nikto neveril, ale teraz predvádza výborné výkony. Potom je tu Moha, najlepší krídelník v slovenskej lige.

Pred prvým zápasom ste vyhlásili, že budete drukovať Besiktasu. Platí to stále?