Kozák postaví zostavu naladenú na víťazstvo. Abena sa atmosféry neobáva

Slovanu by okrem víťazstva pomohol aaj iný ako nerozhodný výsledok v Brage.

27. nov 2019 o 17:39 TASR

ISTANBUL. Tréner futbalistov Slovana Bratislava Ján Kozák ml., musí pred štvrtkovým zápasom Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti Besiktasu Istanbul vyriešiť jeden otáznik v obrane.

S výpravou totiž na predposledný zápas K-skupiny neodcestoval obranca Jurij Medveděv, ktorý na poste pravého obrancu nastupoval pravidelne.

Českého legionára v uplynulom ligovom zápase so Sereďou (2:0) nahradil Lukáš Pauschek, ten však nefiguruje na súpiske Slovana pre európske súťaže. Rovnako ako ďalšia alternatíva na tomto poste Mitch Apau.

"Mám pripravené nejaké možnosti a verím, že sa rozhodneme správne. Nechajte sa prekvapiť," povedal tréner Slovana na stredajšej tlačovej konferencii.

Kozák však pred odletom do Istanbulu mal aj dobré správy. S mužstvom trénovali Dominik Greiff, Moha, Kenan Bajrič a Aleksandar Čavrič, ktorí mali prednedávnom zdravotné problémy.

"Zdravotne sú v poriadku a všetci sú pripravení nastúpiť," prezradil kouč "belasých".

Bude to hlučné

Hráči Slovana si v stredu večer miestneho času otestovali štadión Besiktasu, obranca Myenty Abena pred tréningom povedal:

"Besiktas má veľmi dobrý tím a navyše mu domáci fanúšikovia vytvoria fantastickú atmosféru. Bude to tu veľmi hlučné, ale niečo podobné sme zažili v Solúne proti PAOK. Takže si myslím, že sme na to pripravení".

Remíza v Brage by zničila postupovú šancu

Slovan má pred zápasom šancu postúpiť z K-skupiny do ďalšej fázy. Musí však zvíťaziť a zároveň potrebuje, aby sa paralelne hraný zápas Bragy s Wolverhamptonom neskončil remízou.

Kozák sa však sústredí len na zápas svojich zverencov a po výsledku z Portugalska nebude pátrať.

"Nechcem to vôbec riešiť. My musíme hrať čo vieme, každý bod v tejto súťaži je výborný. Z hľadiska rozostavenia uvidíme, čo prinesie priebeh zápasu. Ale my hráme o postup a ak by to nevyšlo, tak aj o tretie miesto v skupine. Takže uvidíme, ako sa to napokon vyvinie."

Besiktas by mohol dať v zápase podľa tureckých médií aj mladším hráčom, no jeho cieľom je naplno bodovať. V lige zvíťazil štyrikrát za sebou a v šiestich zápasoch inkasoval len jeden gól.

"Domáci zlepšili najmä organizáciu hry, takže v tomto to pre nás bude o to ťažšie," uzavrel Kozák.

1. Sporting Braga 4 3 1 0 8:4 10 2. Wolverhampton 4 3 0 1 4:2 9 3. Slovan Bratislava 4 1 1 2 7:7 4 4. Besiktas Istanbul 4 0 0 4 4:10 0

Doterajšie zápasy: Slovan - Besiktas 4:2, Wolverhampton - Braga 0:1, Braga - Slovan 2:2, Besiktas - Wolverhampton 0:1, Slovan - Wolverhampton 1:2, Besiktas - Braga 1:2, Wolverhampton - Slovan 1:0, Braga - Besiktas 3:1