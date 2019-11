Tréner jej vravel, že ak nebude plakať v lete, bude jej do plaču v zime

Terézia Poliaková má nemeckého trénera.

28. nov 2019 o 14:13 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Nie každý štart vyjde športovcom podľa predstáv. Aj sezóny sú lepšie i horšie. Platí to o šampiónoch aj o priemerných športovcoch.

Terézia Poliaková nebola s uplynulou sezónou spokojná. Hoci najlepšie výsledky dosiahla na majstrovstvách sveta, kde pomohla štafete k šiestej priečke. Dúfala, že sa jej bude viac dariť aj v individuálnych disciplínach.

V uplynulej zime musela čeliť urážkam a posmechu od fanúšikov. Zhadzovali ju za jej výkony v štafete.

Keď na prvých dvoch úsekoch bežali Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková, na treťou úseku nedokázala udržať pozíciu, ktorú vybojovali.

Fanúšikovia jej to dávali pocítiť. Urážky niesla ťažko.

„Dnes to už beriem inak. Ak to mám povedať od srdca, tak kašlem na nich. Už je to za mnou a nechcem sa k tomu vracať. Nech si ľudia hovoria, čo chcú. Ak sa niekomu niečo nepáči, veľmi rada mu požičiam pušku aj bežky a môže si prísť biatlon skúsiť,“ vraví 30-ročná reprezentantka.

Najkrajšie chvíle na sociálne siete nik nedáva

„Nikdy som príliš nesledovala statusy na sociálnych sieťach, ani komentáre ľudí. Nezaujímalo ma to. Ale keď vám napíše niekto priamo do správy, je nemožné sa tomu vyhnúť," približuje Poliaková.

„Neviem, či to je tak aj v zahraničí, ale u o Slovákoch platí jedno.