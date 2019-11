Tréner Calgary bol rasistický a kopol do hráča, tvrdia hokejisti

Tému otvoril bývalý hokejista Banskej Bystrice.

28. nov 2019 o 10:19 SITA

BUFFALO. Dni trénera Billa Petersa v klube zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames sú, zdá sa, zrátané. Na jeho osobu sa totiž v rýchlom slede hromadia obvinenia hráčov z rasizmu či agresívneho až násilníckeho správania sa voči zverencom.

Prvou lastovičkou bola spoveď niekdajšieho hráča tipsportligovej Banskej Bystrice Akima Alia.

Kanaďan narodený v Nigérii, ktorý vyrastal aj na Ukrajine, na adresu Petersa napísal, že ešte počas spoločného pôsobenia v tíme Rockford IceHogs v sezóne 2009/2010 pravidelne verbálne narážal na jeho farbu pleti.

Jordána mal kopnúť počas zápasu

Neskôr pridal svoju reakciu český obranca Michal Jordán. "Dostal si, čo si si zaslúžil, Bill. Bol to najhorší tréner, akého som kedy zažil. Kopol do mňa počas zápasu a do hlavy udrel ďalšieho spoluhráča.

Potom predstieral, že sa nič nedeje. Neveril som vlastným očiam, že niečo také sa môže stať v najlepšej lige na svete. Som šťastný, že už toto nemusím denne znášať," napísal na sociálnej sieti Jordán.

Slová oboch hokejistov teraz potvrdil aj niekdajší hráč Rod Brind'Amour, aktuálne kouč hokejistov Caroliny Hurricanes.

"Hráči v klube o tom informovali vedenie, po ktorého zásahu som už o ďalších incidentoch nepočul," povedal Brind'Amour, ktorý pracoval ako asistent Petersa v Caroline.

Peters sa Aliovi ospravedlnil

Po prevalení obvinení vedenie Flames dočasne stiahlo Billa Petersa z diania a svojich zverencov neviedol v stredajšom zápase zámorskej hokejovej NHL proti Buffalu Sabres. Kompetencie šéfa lavičky Calgary dočasne prebral Geoff Ward.

Peters sa medzičasom formou oficiálneho listu ospravedlnil za prehnane ofenzívny slovník voči Akimovi Aliovi. Konkrétne slová nespomenul, no svoje správanie vysvetlil ako výsledok hnevu a sklamania.

"Aj keď ide o ojedinelý incident, bolo to poľutovaniahodné a som pripravený zobrať zodpovednosť za to, čo som povedal," napísal Peters a v liste svoje verbálne poznámky označil za "momenty frustrácie" a aj to, že uvedené slová nepredstavujú jeho "osobné hodnoty".