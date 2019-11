Davis prispel 41 bodmi k triumfu Los Angeles Lakers, Boston zdolal Nets

Walker zaznamenal tohtosezónne maximum.

28. nov 2019 o 10:13 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na štvrtok v NBA na palubovke New Orleans Pelicans 114:110. K triumfu ich doviedol Anthony Davis so 41 bodmi, sekundoval mu LeBron James, ktorý k 29 bodom pridal 11 asistencií.

Lakers triumfovali deviatykrát za sebou a s bilanciou 16-2 sú na čele Východnej konferencie i celej súťaže.

Najlepší strelec duelu strávil predošlých sedem rokov práve v drese Pelicans a v New Orleanse sa predstavil premiérovo v drese súpera. Časť divákov ho počastovala bučaním.

"LeBron mi povedal, že si prešiel niečím oveľa horším, keď sa vrátil s Miami do Clevelandu. Hučali na mňa, ale keď som sedel na lavičke, dočkal som sa aj nejakých prejavov priazne od domácich fanúšikov. Ja som sa staral o to, čo sa dialo na palubovke, nie v obecenstve," povedal podľa ESPN Davis.

Walker potiahol Boston k víťazstvu

Draftová jednotka z roku 2012 prekonala strelecký rekord hráča, ktorý nastúpil prvýkrát proti bývalému tímu. Doteraz dali traja basketbalisti 39 bodov, predtým Kevin Durant v roku 2016 za Golden State proti Oklahome City.

Kyrie Irving sa v ostro sledovanom čase v predvečer amerického Dňa vďakyvzdania nedočkal návratu na miesto bývalého pôsobiska, rozohrávač Brooklynu je zranený.

Večer tak patril domácemu lídrovi Bostonu Kembovi Walkerovi, ktorý sa zotavil zo zranenia hlavy a zaznamenal dokonca sezónne maximum 39 bodov. Boston zvíťazil 121:110, keď hosťom nepomohlo ani 19 úspešných trojkových pokusov.

Minnesota po rokoch vyhrala v San Antoniu

"Kemba nás udržal v hre v druhej štvrtine, kedy súper spustil smršť trojok. Veľakrát sme videli, že keď sa tím dostane do varu, je ťažké s ním udržať krok, ale on neustále premieňal," povedal tréner domácich Brad Stevens.

Milwaukee nemalo komplikácie s Atlantou a po deviatom víťazstve v sérii vedie Východnú konferenciu s druhou najlepšou bilanciou v lige. Úradujúci šampióni Toronto Raptors doma zdolali New York Knicks hladko 126:98 a pripísali si piate víťazstvo v sérii.

Minnesota zvíťazila v San Antoniu prvýkrát od apríla 2013 a po jedenástich prehrách. Houston si poradil s Miami, keď hosťom chýbal ich najlepší strelec Jimmy Butler. Bojan Bogdanovič z Utahu strelil 30 bodov na palubovke svojho predošlého družstva Indiany, no jeho nový tím prehral 102:121.

NBA 2019/2020 - základná časť - výsledky - štvrtok

BOSTON CELTICS - BROOKLYN NETS 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24)

Najviac bodov: K. Walker 39 (6 trojok), J. Brown 22 (10 doskokov), Tatum 16 - Temple 22 (6 trojok), J. Harris 21 (5 trojok), Allen 17 (14 doskokov)

CHARLOTTE HORNETS - DETROIT PISTONS 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)

Najviac bodov: Biyombo 19, Washington 17, Graham 16 (15 asistencií) - Griffin 26, Kennard 16, Drummond 14 (21 doskokov)

CLEVELAND CAVALIERS - ORLANDO MAGIC 104:116 (27:27, 25:32, 21:28, 31:29)

Najviac bodov: Sexton 20, Garland 16, Osman 14 - Fournier 30, Isaac a Ross po 16

INDIANA PACERS - UTAH JAZZ 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22)

Najviac bodov: Sabonis (12 doskokov) a Warren po 23, Brogdon 22 - Bojan Bogdanovič 30, Mitchell 26, Gobert 14 (13 doskokov)

PHILADELPHIA 76ERS - SACRAMENTO KINGS 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26)

Najviac bodov: Embiid 33 (16 doskokov), Thybulle 15, T. Harris 14 - Hield 22, Dedmon 18, Bogdan Bogdanovič 17

TORONTO RAPTORS - NEW YORK KNICKS 126 :98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29)

Najviac bodov: Siakam 31 (5 trojok), VanVleet a T. Davis po 15 - Randle 19, Barrett 16, Trier 10

HOUSTON ROCKETS - MIAMI HEAT 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40)

Najviac bodov: Harden 34 (7 trojok), Westbrook 27, House 23 - Herro 22, Olynyk 19, Adebayo 17 (11 doskokov)

MEMPHIS GRIZZLIES - LOS ANGELES CLIPPERS 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29)

Najviac bodov: Valančiunas 30 (16 doskokov), Crowder a Morant (11 asistencií) po 20 - Harrell (10 doskokov) a L. Williams (13 asistencií) po 24, George 22

MILWAUKEE BUCKS - ATLANTA HAWKS 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)

Najviac bodov: Antetokunmpo 30 (10 doskokov), Middleton 16, Ilyasova 13 - Parker 33 (14 doskokov), Trae Young 29, Hunter a D. Jones po 10

SAN ANTONIO SPURS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)

Najviac bodov: Aldridge 22, DeRozan 20, L. Walker 11 - Wiggins 26, Towns 23 (14 doskokov), Bates-Diop 16

PHOENIX SUNS - WASHINGTON WIZARDS 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32)

Najviac bodov: Booker 27, Šarič (12 doskokov), Diallo (10 doskokov) a C. Johnson po 17 - Beal 35, Bryant 23, I. Smith 21

NEW ORLEANS PELICANS - LOS ANGELES LAKERS 110:114 (38:25, 26:29, 25:25, 21:35)

Najviac bodov: Jrue Holiday 29 (12 asistencií), Ingram 23 (10 doskokov), Redick 18 (5 trojok) - A. Davis 41, L. James 29 (11 asistencií), Kuzma 16

PORTLAND TRAIL BLAZERS - OKLAHOMA CITY THUNDER 136:119 (42:26, 21:24, 41:27, 32:42)

Najviac bodov: Lillard 27 (5 trojok), McCollum 22, Whiteside 21 (16 doskokov) - Nader 23, Paul 16, Gallinari 14

GOLDEN STATE WARRIORS - CHICAGO BULLS 104:90 (25:17, 28:31, 25:25, 26:17)

Najviac bodov: Paschall 25, Burks 23 (10 doskokov), Spellman 13 - LaVine 36, Satoranský 19, Markkanen a W. Carter po 8