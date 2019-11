Minuloročný víťaz Ligy majstrov stále nemá istý ani postup zo skupiny

Rozhodne sa až v poslednom zápase.

28. nov 2019 o 10:45 SITA

LIVERPOOL. Víťaz uplynulej edície futbalovej Ligy majstrov, anglický FC Liverpool, nevyužil v stredajšom dueli proti talianskemu vicešampiónovi SSC Neapol príležitosť v predstihu postúpiť z E-skupiny do osemfinálovej časti.

Duel na Anfielde sa napokon skončil nerozhodne 1:1, preto podobne ako vlani sa "The Reds" budú musieť tuho usilovať o prienik ďalej v záverečnom zápase skupinovej fázy.

Matematika nepustí. Ak by Liverpool prehral v Salzburgu napríklad 0:1, 1:2 alebo 2:3, a súčasne Neapol by získal aspoň bod s Genkom, mužstvo trénera Jürgena Kloppa by putovalo "len" do Európskej ligy.

"Aj keby sme dnes postúpili, cestovali by sme do Salzburgu s tým, že chceme vyhrať. Náš cieľ sa nezmenil," uviedol po stredajšom stretnutí Klopp.

Ancelotti bol s výsledkom spokojný

"Pred rokom sme doma potrebovali vyhrať nad Neapolom 1:0 a dokázali sme to. Teraz musíme to isté urobiť v Rakúsku. Avšak, nie Salzburg je náš problém, komplikáciou je zranenie Fabinha.

Nič to nemení na skutočnosti, že naše ambície v tejto súťaži musíme naplno ukázať v zápase o dva týždne," doplnil 52-ročný rodák z nemeckého Stuttgartu.

Jeho náprotivok Carlo Ancelotti bol s výkonom aj výsledkom veľmi spokojný. V neapolskom klube to v ostatnom období vrelo ako v časoch najväčšej aktivity sopky Vezuv.

Denník Gazzetta dello Sport pred niekoľkými dňami referoval, že prezident SSC Aurelio De Laurentiis má v pláne napariť hráčom finančné postihy v rozmedzí od 25 do 50 percent hrubej mesačnej mzdy.

Allan bol podľa trénera najlepším hráčom

"Nepochybujem o tom, že sa vrátime k predvádzaniu našej najlepšej hry. V Liverpoole sme to všetci mohli vidieť. V súvislosti s týmto zápasom bolo mnoho očakávaní.

Možno si viacerí ľudia mysleli, že tu 'vyfasujeme' debakel, ale to sa nestalo. Nepredviedli sme to najlepšie, ale náš výkon bol veľmi solídny," poznamenal Ancelotti na webe Európskej futbalovej únie (UEFA).

Osobitne vyzdvihol výkon brazílskeho stredopoliara Allana, ohľadne ktorého sa spomína možný odchod z Neapola. Dôvodom je nedávny konflikt so synom De Laurentiisa Edoardom, kde dokonca hrozila fyzická konfrontácia.

"Allan bol dnes najlepším hráčom na trávniku. Opäť je vo svojej starej dobrej forme," dodal 60-ročný bronzový medailista z MS 1990 Ancelotti.