Hráči Slovana cítili krivdu. Tak sa platí nováčikovská daň

29. nov 2019 o 7:24 TASR

ISTANBUL. Futbalisti Slovana Bratislava vyzdvihli kvalitu Besiktasu Istanbul po štvrtkovom zápase K-skupiny Európskej ligy, v ktorom turecký tím triumfoval 2:1. Hoci hostia viedli po polčase 1:0 a k dobrej nálade im pridal aj polčasový výsledok duelu Braga - Wolverhampton, nedokázali náskok udržať.

Ktovie ako by sa zápas vyvíjal, ak by Andraž Šporar využil svoju šancu zo 44. minúty.

Šporarovi nevyšlo zakončenie

Slovan po prvej 45-minútovke živil šancu na postup, scenár bol rozpísaný ideálne.

Viedol, do karát im hral aj polčasový rezultát z Portugalska. No napokon všetko dopadlo inak.

"Vedeli sme, že Wolverhampton vedie v Brage, takže sme si hovorili, že ak zopakujeme výkon z prvého polčasu, zostaneme v hre o postup. Ale Besiktas má kvalitu a my to musíme rešpektovať. Možno keby som dal gól na 2:0, vyzeralo by to inak," povedal po zápase Šporar.

Kanonier Slovana opísal situáciu, ktorá mohla rozhodnúť o zápase. S loptou sa dostal po úniku z pravej strany až do zakončenia, ale minul bránu. "Môj posledný dotyk nebol perfektný, lopta mi zostala medzi nohami, škoda."

Gólu predchádzali fauly, chýbali skúsenosti

Hráči slovenského majstra však cítili krivdu po dvoch situáciách, ktoré podľa nich mal arbiter posúdiť inak. Ešte pred prvým gólom Besiktasu reklamovali faul na Daniela a neskôr aj na Šporara.

"Bol to faul na mňa, ale s tým už nič neurobíme," pokrčil ramenami slovinský zakončovateľ.

Šporar priznal, že Slovanu chýba v takýchto zápasoch viac skúseností.

"Je to normálne, pretože veľa hráčov nehralo skupinovú fázu Európskej ligy, alebo Ligy majstrov. Ale my v takýchto zápasoch musíme dať gól z každej šance, ktorá sa nám naskytne. To veľké mužstvá dokážu."

Chýbalo viac aktivity vpredu

Smutný bol po zápase aj strelec jediného gólu Erik Daniel. Ten videl príčiny neúspechu jasne.

"Gól potešil, ale prehrali sme a nič neznamenal. Súper nás v druhom polčase dostal pod tlak, ukázal svoju silu, my sme vpredu nevedeli podržať loptu."

Nováčikovská daň

Brankár Dominik Greif prišiel medzi novinárov krívajúc, po kontakte s jedným z domácich hráčov utrpel "koňara".

Vyjadril sa k situácii zo záveru zápasu, po ktorej domáci Adem Ljajič rozhodol duel premenenou penaltou.

"Nechcem o tom hovoriť, on hodil si loptu medzi hráčov, neviem, či tam bol kontakt, ale na druhej strane bol podľa mňa faul na Erika Daniela. Ale tak čo už, nenarobíme s tým nič."

Greif mal ešte pred prvým gólom tureckého tímu kus šťastia, keď lopta skončila na brvne. Dvadsaťdvaročný brankár sa vyjadril aj k záverom uplynulých dvoch duelov, v ktorých Slovan inkasoval.

"Nezvaľoval by som to na neskúsenosť, alebo na nováčikovskú daň. Tí súperi sú kvalitní a keď nás dostanú pod tlak, musíme mať buď šťastie, alebo to jednoducho neustojíme."