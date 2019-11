Chárov Deň vďakyvzdania patril aj hasičom a bezdomovcom

Kapitán Bostonu Bruins sa angažuje i v komunite.

BOSTON. Slovenský hokejista Zdeno Chára v predvečer Dňa vďakyvzdania gólom rozhodol zápas NHL s Ottawou, na druhý deň sa už venoval charitatívnej činnosti.

Kapitán Bostonu Bruins nie je iba osobnosťou v kabíne tímu, ale príkladne sa angažuje i v komunite.

Aj tento rok dodržal tradíciu a na Deň vďakyvzdania navštívil miestnych hasičov, ktorým poďakoval za službu obyvateľom Bostonu.

Oveľa radšej dáva, ako dostáva

Štyridsaťdvaročný obranca "medveďov" doniesol hasičom niekoľko koláčov z obľúbenej reštaurácie. Potom zamieril do miestnych komunitných centier, v ktorých ľuďom bez domova rozdal dovedna 400 koláčov.

Počas "turné" sa tiež podujal na porcovanie moriaka, spoločne so starostom Bostonu Martym Walshom a náčelníkom polície Williamom Grossom.

"Oveľa radšej dávam, ako dostávam. Tieto činnosti ma neskutočne napĺňajú, vidieť toľko ľudí, ktorí sem dnes nezištne prišli pomôcť, je skvelé. Som rád, že môžem byť toho súčasťou. Som iba malý kúsok v skladačke, ale teším sa, že môžeme pomôcť toľkým ľuďom," povedal Chára podľa boston.cbslocal.com.

Inšpirácia pre fanúšikov

"Ďakujeme, pane! Rád vidím, keď športové hviezdy z rôznych odvetví robia takéto veci. Zdeno išiel za ľuďmi a urobil ich deň výnimočným. Vzhľadom na to, aký má tento pán nabitý program, je úžasné, že si nájde čas na niečo také. Ukazuje to, aká veľká osobnosť je Chára," napísal fanúšik pod menom Jeff Faucher.

"Si pre mňa inšpirácia odvtedy, čo si prišiel do Bostonu a rovnako pre nás všetkých Big Z," pridala poďakovanie Cathy Maio. Svoj súhlasný názor pridala aj Jean Cormier House: "Boston Bruins si ctí tradície. Je to PR, ale mám to rada, lebo je to dôležité pre toto mužstvo. Je to jedna z vecí, ktoré ho definujú. Gratulujem Zdenovi Chárovi! Urobil skvelú robotu, keď rozšíril tento tradičný odkaz generácií. Medvedi, ste najlepší."

Bostončania nemusia byť na Chára hrdí iba pre jeho charitatívnu činnosť. Bruins im robia radosť aj na ľade, keď ťahajú päťzápasovú šnúru víťazstiev a sú na čele Východnej konferencie. Slovenský obranca bodoval v uplynulých štyroch dueloch.