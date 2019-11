Juniorky budú o EURO bojovať proti ťažkým súperkám

Slovenské tímy do 17 a 19 rokov vedené trénerom Jelšicom postúpili do druhej fázy kvalifikácie.

29. nov 2019 o 13:42 TASR

NYON. Slovenské futbalové reprezentantky do 17 a 19 rokov spoznali súperky v druhej fáze kvalifikácie EURO 2020.

Slovenská ženská "devätnástka" sa v 6. skupine stretne s rovesníčkami z Poľska, Maďarska a Belgicka, "sedemnástka" narazí v "skupine smrti" na silné družstvá Francúzska a Anglicka, ktorých doplnil ďalší ostrovný tím Wales.

Rozhodol o tom žreb Elite Round v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.

Oba slovenské tímy vedené trénerom Jozefom Jelšicom postúpili do druhej fázy kvalifikácie ME. Tá sa hrá v skupinách turnajovým spôsobom.

Víťazi skupín postúpia na EURO. Šampionát dievčat do 19 rokov bude hostiť Gruzínsko, najlepšie reprezentácie v kategórii do 17 rokov sa stretnú vo Švédsku.

Tímy boli pred žrebom rozdelené do štyroch výkonnostných košov, celkovo je sedem skupín, organizátor má účasť automatickú. Slovenská 17-tka figurovala v treťom koši, 19-tka vo štvrtom.

Nesmierne náročnú skupinu dostal tím do do 17 rokov. Turnaj sa bude hrať v Anglicku a Slovenky čaká tuhý boj.

"Extrémne ťažká skupina. Anglicko a Francúzsko sú topfavoriti, pravidelní účastníci záverečných turnajov. Nejdeme to tam však len odohrať, budeme sa biť o každý bod. Verím, že sa nám podarí nejaké prekvapenie," povedal pre webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tréner Jelšic.

Zaujímavých súperov prisúdil žreb aj staršej reprezentácii. Slovenky do 19 rokov sa predstavia na turnaji v Poľsku.

"Belgicko je favoritom, ale zvyšné dva tímy sú podľa mňa hrateľné. To, že sa bude hrať v Poľsku, na tom nič nemení, musíme sa dobre pripraviť," vyslovil sa Jelšic.

Ešte pred žrebom Elite Round bol na programe žreb skupín budúcoročnej prvej fázy kvalifikácie ME.

Slovenské futbalistky do 17 rokov nastúpia v októbri proti triu Švajčiarsko, Kazachstan, Dánsko, hrať sa bude vo Švajčiarsku (3. - 9. októbra 2020).

"Dánsko a Švajčiarsko patria k širšej špičke v mládežníckom futbale. Videl som hrať práve Švajčiarky v dueli s Rakúskom, ktoré sme mali v kvalifikačnej skupine teraz. Sú asi na rovnakej úrovni ako Rakúšanky. Budú to určite zaujímavé zápasy, ale verím, že sa pobijeme o postup do Elite Roundu," uviedol Jelšic.

Výber do 19 rokov má opäť ťažký žreb a zaujímavosťou je, že dva tímy budú rovnaké ako v tomto roku. Slovenky dostali do skupiny číslo 3 znovu favorizované Francúzky, ale aj tím Severného Macedónska. Posledným do partie bude Wales, kde sa turnaj aj odohrá v termíne 21. - 27. októbra 2020.

"Francúzky sú asi náš osud, mali sme ich v Elite Rounde minulý rok, teraz v kvalifikácii a dostali sme ich opäť. Sú jasným favoritom, je to špičkový tím. Severné Macedónsko poznáme, keďže sme s nimi tiež hrali, Wales je menšou neznámou, je z tretieho koša, ale bude hrať doma. Cieľom bude, samozrejme, postup ďalej," dodal Jelšic pre web SFZ.