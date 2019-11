Shiffrinová je v Killingtone excelentná. Preruší Vlhová jej sériu?

Cez víkend sú na programe dvoje pretekov.

29. nov 2019 o 14:35 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová prežíva najhorší štart do sezóny pod vedením talianskeho trénera Livia Magoniho.

Sú spolu už štvrtý rok. Vlani Vlhová skončila v celkovom hodnotení Svetového pohára druhá za fenomenálnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

A očakávalo sa, že Slovenka jej v tejto sezóne ešte viac skomplikuje cestu za Veľkým glóbusom. Už po úvodných dvoch pretekoch sezóny však má Shiffrinová pred ňou náskok 162 bodov.

Znížiť stratu bude chcieť Vlhová už cez víkend, keď je v americkom Killingtone na programe v sobotu obrovský slalom a v nedeľu slalom (prvé kolá v oba dni o 15.45 SEČ a druhé o 19.00, vysiela RTVS).

Zvíťazila s pomliaždeným kolenom

V úvodných pretekoch tejto sezóny v obrovskom slalome v Söldene skončila Vlhová až štrnásta.

Pre pretekárku, ktorá bola z minulej sezóny zvyknutá na víťazstvá, to bolo nezvyčajné. Nie však úplne nečakané. Aj preto, že v príprave ju trápili zdravotné ťažkosti, ktoré vyvrcholili operáciou nosných dutín.

„Nie som v najlepšej forme. Nevyhováram sa na to. Teraz je to ťažké s mojím telom aj s mojou hlavou. Je to kolísavé,“ reagovala po pretekoch Vlhová.

Z prvenstva v Söldene sa trochu prekvapujúco tešila Novozélanďanka Alice Robinsonová. Ako sa neskôr ukázalo, iba 17-ročná lyžiarka zvíťazila s pomliaždeným kolenom, ktoré si poranila pri páde na tréningu.

Robinsonová si len pár dní po pretekoch dokončila strednú školu a chcela si zranenie doliečiť. Pôvodne mala vynechať aj obrovský slalom v Killingtone. To sa však môže zmeniť.

Vlhovej ubudla silná súperka

Robinsonovej stav sa výrazne zlepšil a po tréningoch v Colorade odcestovala do amerického strediska.

„Pár dní budem trénovať a potom sa rozhodnem, či v sobotu budem súťažiť,“ napísala Robinsonová na instagrame.

V Killingtone by patrila k favoritkám na víťazstvo. Spolu so Shiffrinovou, ktorá skončila v Söldene druhá, a Tessou Worleyovou, ktorá v Rakúsku doplnila stupeň víťazov.

Vlhovej však ubudla jedna silná súperka.