Versteeg zažil víťaznú premiéru. Bystričania zdolali Miškovec

Hlasy po zápase

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Bol to veľmi dobrý zápas. Poprad bol v zápase lepší. Začiatky tretín sa nám nedarili. V prvej tretine sme šli do vedenia. Do druhej časti hry sme vstúpili zle a momentum tretiny získal Poprad. Koledovali sme si o vyrovnávajúci gól a ten prišiel. Vytvorili sme si následne viacero šancí, no dominovali obaja gólmani. Rozhodujúci moment prišiel v našej presilovke, po hlúpej chybe nám ušiel hráč. Potom to už bolo naháňanie výsledku."

Peter Mikula, tréner Popradu: "Trenčín nám prvú tretinu robil starosti. Postupom času sme išli do vedenia. Prialo nám aj šťastie, strelili sme góly, čo so sebavedomím Trenčína zatriaslo. Druhú a tretiu tretinu sme mali ohľadom herného prejavu navrch a zobrali domácim vietor z plachiet. S výsledkom aj predvedenou hrou som spokojný."