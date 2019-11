Moje prvé striedania boli zlé, hovorí Versteeg po premiére v Nitre

V drese Nitry nie je jediným nováčikom z Kanady.

30. nov 2019 o 10:31 TASR

NITRA. Víťaznú premiéru v drese Nitry má za sebou kanadský útočník Kris Versteeg.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára odohral v piatok svoj prvý zápas v hokejovej Tipsport Lige a jednou asistenciou pomohol k domácemu triumfu 4:2 nad Zvolenom.

Versteeg nastúpil v dueli 26. kola v prvom kanadskom útoku Nitry s Juddom Blackwaterom a ďalšou čerstvou akvizíciou Coltonom Yellow Hornom. Tridsaťtriročný krídelník bol na svoj výkon kritický, najmä v úvode stretnutia sa necítil ideálne.

"Prvé striedania boli z mojej strany vyslovene zlé," priznal Versteeg. "Dlho som nehral, ale dúfam, že keď sa dostanem do tempa, tak budem hrať lepšie," povedal pre TASR 33-ročný útočník, ktorý má na konte vyše 700 štartov v NHL.

Zaradenie do útoku s kanadskými spoluhráčmi sa mu pozdávalo, ale s hrou na začiatku zápasu nie je spokojný. "Do tempa sme sa dostali až ku koncu druhej tretiny. S Coltonom sme tu ešte krátko, takže chvíľu potrvá, kým sa rozbehneme.

V každom prípade sa dôležité víťazstvo počíta," pokračoval Versteeg, ktorý zaznamenal asistenciu pri víťaznom presilovkovom góle Blackwatera zo 44. minúty.

Fanúšikovia Nitry si svojho nového obľúbenca vypýtali na pozápasovú ďakovačku. "Bolo to úžasné, rovnako aj atmosféra cez zápas. Videl som to veľakrát, keď som sa bol pozrieť na brata v minulej sezóne. Je radosť hrať v takejto atmosfére, dodáva nám to sily počas celého zápasu," pochvaľoval si už tradične výbornú atmosféru v Nitra aréne.

Rovnako vyzdvihol aj úroveň zápasu. "Bol to veľmi náročný zápas proti kvalitnému súperovi. Hostia hrali jednoducho a tvrdo, na čo som zvyknutý aj od nás zo Severnej Ameriky," dodal Versteeg.

Nitrania po sérii troch prehier zareagovali obmenou kádra, okrem Versteega ho posilnil aj ďalší kanadský útočník Colton Yellow Horn. Ten si proti Zvolenu pripísal dve asistencie.

"Som rád, že môj prvý zápas bol víťazný. Prehrávali sme 0:2, ale bojovali sme ďalej a ukázali sme, že vieme strieľať góly," povedal v mixzóne Yellow Horn.

Zloženie prvého útoku nebolo náhodné, keďže celá trojica sa dôkladne pozná. "V tejto formácii sa mi hralo dobre. Ale nehrali sme spolu možno 10 rokov, takže sa stále iba zohrávame," pokračoval 32-ročný Yellow Horn.

Svoj premiérový zápas v drese Nitry zakončil so ziskom dvoch kanadských bodov, s tým sa však určite neuspokojuje a cíti, že útočná trojica môže byť ešte úspešnejšia. "V prvej tretine to nebolo z našej strany dobré. V druhej sme sa už na ľade videli lepšie, ale potrebujeme sa ešte pár zápasov zohrať," dodal.