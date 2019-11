Dunajská Streda jediným gólom zdolala Nitru, Sereď podľahla Michalovciam

Hlasy trénerov:

Peter Hyballa, tréner DAC-u: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, Nitra sa stiahne do defenzívy. V prvom polčase najväčšia šanca patrila hosťom. Bol to ťažký polčas po ťažkom týždni, po prehre v Michalovciach.

V druhom polčase to bolo herne lepšie. Spravili sme zmenu v zostave a to nám pomohlo, mali sme veľa šancí. Prešli sme aj krízovou situáciou pri zahodenej penalte. Čo môžem vyzdvihnúť, to bol najmladší tím v histórii DAC-u. Kompliment hráčom, ako zvládli dnešný zápas."

Gergely Geri, tréner Nitry: "Gratulujem domácim, ukázali, kde je ich kvalita. Vedeli sme, že musíme byť pozorní v defenzíve. Mali sme aj šancu, škoda že sme ju nepremenili, dodalo by nám to viac síl. Tlak domácich sa stupňoval.

Prvý zlomový moment - penaltu - sme ustáli. Súper nás potrestal zo šance. Opäť sme prešli na dobrú defenzívu, ale v prechodovej fáze sme boli zlí, hráči boli nervózni. Chlapcom gratulujem, urobili všetko pre dobrý výsledok, dnes to na bodový zisk nestačilo."