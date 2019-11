Skupina smrti aj radosť zo žrebu. Osobnosti reagujú na žreb EURO 2020

reakcie na žreb:

Ronald Koeman, tréner Holandska: "Nesmieme podceniť Ukrajinu. Boli v kvalifikačnej skupine s Portugalskom a vyhrali ju. My vieme, aké je ťažké zdolať Portugalsko. Našťastie nie je v našej skupine. Ukrajina sa so Ševčenkom na lavičke veľmi zmenila k lepšiemu. Som radšej, že sme dostali Rakúsko a nie Portugalsko. Proti nim nehráme tak často. Poznám niekoľko rakúskych hráčov a musíme sa na nich dobre pripraviť."

Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Na MS v Rusku sme začali s pokorou a skončili s,e vo finále v Moskve. Teraz začneme v Londýne a uvidíme, kam sa až dostaneme. Musíme byť skromní, pokojní a skúsime napodobniť Rusko. Naším prvým cieľom bude postup zo skupiny. To je najdôležitejšie a potom môžeme myslieť na ďalšie kroky. Nechcem sa pozerať príliš ďaleko do budúcnosti. S Angličanmi to bude ako v semifinále MS či v Lige národov. Teším sa na to. Odštartujeme s Angličanmi na zaplnenom Wembley. Sú favorit skupiny a urobili obrovský krok vpred. A opäť vrátili futbal do vlasti."

Stanislav Čerčesov, tréner Ruska: "Fínsko sa kvalifikovalo ľahko, veľa to hovorí o jeho schopnostiach. Posledný zápas v skupine hráme v Dánsku proti Dánsku, nemohlo to byť lepšie. Na žrebe však nezáleží, musíme sa maximálne pripraviť na každý zápas."

Age Hareide, tréner Dánska: "Chceli sme Fínsko, pretože sme s Walesom hrali v Lige národov a už sme aj trošku unavení z hrania proti britským mužstvám. V kvalifikačnej skupine sme mali Írov. Je vždy zaujímavé hrať proti novým krajinám a bude to dobré aj pre fínskych fanúšikov. Do Kodane to budú mať blízko. Bude to zaujímavý prvý zápas."

Roberto Martínez, tréner Belgicka: "Bolo by skvelé hrať proti Walesu, ale Fínsko prinesie nové emócie, keďže debutuje na veľkom podujatí. To skupinu špeciálne okorení. Z hľadiska logistiky to máme asi najťažšie, hráme v Petrohrade proti Rusku, potom v Kodani s Dánmi a potom sa vrátime do Petrohradu. Musíme sa na to správne pripraviť."

Jerzy Brzeczek, tréner Poľska: "Náš cieľ na EURO je odohrať viac ako tri zápasy. A budeme na to pripravení. A Španielsko? Bude to pre mňa odveta za finále olympijského turnaja 1992. Vtedy sme s Luisom Enriquem bojovali na ihrisku, teraz budeme na trénerskej lavičke.

Joachim Löw, tréner Nemecka: "Pre takéto zápasy musíte milovať futbal. Musíme v nich ísť absolútne na limit, ináč nebudeme úspešní. Toto je naozaj skupina smrti. Bude to pre naše mladé mužstvo, ktoré prechádza obmenou, obrovská výzva. Všetky zápasy budú futbalovou fiestou."

Oliver Bierhoff, riaditeľ DFB: "V tejto skupine určite nie sme favorit. Je jasné, že hráme tri zápasy v Mníchove. A veru, domáca výhoda sa nám v zápasoch s takými náročnými súpermi bude hodiť."

Franco Foda, tréner Rakúska: "Dostali sme veľmi ťažkú skupinu. Holanďania sú absolútni favoriti. Ukrajina v kvalifikácii neprehrala a mala Portugalsko aj Srbsko, ktorých nechala za sebou. Možné je však všetko a rozhodnú detaily. Keď už sme na ME, musíme si zadefinovať nové ciele a musíme snívať. Urobíme všetko, aby sme obsadili druhé miesto."

Gareth Southgate, tréner Anglicka: "Hrať trikrát vo Wembley bude pre nás niečo špeciálne. Veľmi sa na to všetci tešíme. Poznáme kvality Chorvátska, jeho stredová formácia má svetové parametre, preto to bude zápas najvyššej kvality."

Ondřej Čelůstka, obranca ČR: "Vyzerá to, že Anglicko je náš osud. Veľmi sa mi páči táto skupina. Atmosféra na štadiónoch v Londýne a Glasgowe je výnimočná. Už sa veľmi tešíme na výzvy, ktoré sú pred nami."

Ryan Giggs, tréner Walesu: "Logisticky nám to vychádza na zápasy v Baku, v Baku a v Ríme. Je to pre nás lepšie, rovnako aj pre našich fanúšikov. Švajčiari majú veľmi talentovaný tím. Turecko uspelo v skupine s Francúzskom a Islandom, preto musí mať dobré mužstvo. Taliani sú samozrejme fantastickí. Dúfam, že zvíťazia v prvých dvoch zápasoch a potom proti nám už môžu nasadiť náhradníkov."

Roberto Mancini, tréner Talianska: "Vždy si žreb užívam. Tie emócie. Na ME sú všetky mužstvá nebezpečné. Myslím si, že toto je veľmi vyrovnaná skupina. Som rád, že sa nás naši súperi trošku obávajú vzhľadom na naše výsledky v kvalifikácii. Musíme však byť obozretní a nikoho nepodceniť. Máme malú výhodu, že hráme doma. Možno si niekto myslí, že sme favorit, ale musíme to potvrdiť na ihrisku. Wales má dobrých hráčov z Premier League, bude ťažké ich zdolať."

Alexej Jeremenko, bývalý reprezentant Fínska: "Som šťastný, že sme dostali Rusko. A určite aj fínski fanúšikovia. Z Helsínk do Petrohradu je to len tri hodiny vlakom, preto očakávam, že ich do Ruska príde veľmi veľa."