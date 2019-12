Pri našich góloch prežívam neuveriteľné emócie, vraví Dúbravka

Newcastle opäť obral o body úradujúceho majstra.

1. dec 2019 o 10:48 TASR

NEWCASTLE. Odkedy sa futbalisti Newcastlu United vrátili v sezóne 2017/2018 do najvyššej anglickej súťaže, neprehrali na domácej pôde so žiadnym z úradujúcich majstrov.

V sobotu obrali v St. James' Parku v dueli 14. kola Premier League o dva body Manchester City, s ktorým remizovali 2:2 aj vďaka výbornému výkonu slovenského brankára Martina Dúbravku.

"Bol to veľmi náročný zápas. Zisk bodu je zásluha tvrdej práce celého tímu a veľmi sa z neho teším. Ak čelíte Manchestru City, dá sa očakávať, že budete pod obrovským tlakom a to sa aj potvrdilo. Naša reakcia na ich strelené góly však bola neuveriteľná," povedal Dúbravka, ktorý zlikvidoval sedem striel súpera.

Newcastle dokázal odpovedať na góly

Súvisiaci článok Optimizmus nahradilo zúfalstvo. Na hru slávneho klubu sa zle pozerá Čítajte

Po vyrovnávajúcom góle na 2:2 v 88. minúte neskrýval obrovskú radosť: "Vždy, keď moji spoluhráči strelia gól, prežívam neuveriteľné emócie a užívam si oslavy. Z môjho pohľadu to vyzeralo tak, že sme vymietli 'pavučinu'. Stalo sa to len pár minút po tom, ako sme inkasovali, bola to skrátka explózia radosti."

Hneď po návrate Newcastlu medzi elitu si zo severu Anglicka odniesla prehru 0:3 majstrovská Chelsea a v uplynulej sezóne podľahli domácim 1:2 aj šampióni z Manchestru City.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu v sobotu herne dominovali, mali až 77-percentné držanie lopty, no dvakrát stratili jednogólový náskok. Na otvárací zásah Raheema Sterlinga z 22. minúty odpovedal už o tri minúty neskôr obranca Jetro Willems.

Nasledovalo obliehanie Dúbravkovej bránky, ktoré korunoval v 82. minúte exportnou strelou od brvna Kevin De Bruyne na 1:2. Hráčom Newcastlu sa podarilo odvrátiť center Benjamina Mendyho, no loptu si za šestnástkou hruďou spracoval belgický stredopoliar a prepálil všetko, čo mu stálo v ceste.

Budeme bojovať do konca, vraví Stones

Zverenci trénera Stevea Brucea však našli ešte jednu odpoveď - dve minúty pred koncom riadneho času zvolil Christian Atsu pri priamom voľnom kope z pravej strany prihrávku na Jonja Shelveyho, ktorý po nacvičenom signále presnou strelou k žrdi vyrovnal na konečných 2:2. Newcastlu tak po sobote patrila 14. priečka.

"Neodohrali sme zlý zápas. Proti ich hlbokej defenzíve sa nám však hralo veľmi ťažko. Podarilo sa nám dvakrát skórovať, žiaľ, rovnaký počet gólov sme aj inkasovali. Robíme všetko presne tak, ako v minulých sezónach. Samozrejme, že sme chceli zvíťaziť, no dnes sa to nepodarilo," hodnotil tréner hostí Pep Guardiola.

Úradujúci majster stratil v tejto sezóne body už v piatich dueloch a na lídra Liverpool stráca až 11 bodov. "Budeme bojovať až do posledného kola, presne ako v minulom ročníku. Samozrejme, teraz sme všetci sklamaní. Musíme však zostať pokojní a prebudiť v sebe víťazného ducha," povedal obranca John Stones.