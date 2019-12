Nitra doma prehrala s Budapešťou, Košice po dráme zdolali Trenčín

Kris Versteeg sa zatiaľ nepresadil.

1. dec 2019 o 18:50 (aktualizované 1. dec 2019 o 20:29) SITA

Správu budeme aktualizovať.

NITRA. Hokejisti MAC Budapešť sa dočkali prvého víťazstva na ľade súperov v slovenskej Tipsport lige 2019/2020.

Hráči maďarského klubu v nedeľňajšom stretnutí 27. kola základnej časti vyhrali v Nitre 2:1 po predĺžení, hoci od 1. min prehrávali gólom M. Versteega. V 35. min sa o vyrovnanie postaral Pitt a víťazný gól dosiahol v závere predĺženia Langkow.

Košice síce v závere riadneho hracieho času neubránili tesné vedenie v Trenčíne, ale v rozstrele zo samostatných nájazdov rozhodol o ich triumf nad Duklou najlepší ligový kanonier Marcel Haščák.

Popradskí hokejisti uštedrili mužstvu z Liptovského Mikuláša debakel 0:8, pričom všetky góly padli v prvých dvoch tretinách

Pri chuti bol najmä Preisinger, ktorý si pripísal do kanadského bodovania štyri body (2+2). Hráči spod Tatier potvrdili dobrú formu, keď svoju víťaznú šnúru predĺžili na štyri zápasy a získali potrebné body v boji o prvú šestku.

Majstrovská Banská Bystrica naplnili úlohu favorita proti maďarskému Miškovcu a zásluhou triumfu 4:2 šliape na päty vedúcemu Slovanu Bratislava.

Hokejisti Michaloviec figurujú po víkend na 6. mieste tabuľky, na ktoré sa dostali vďaka tomu, že pred svojimi fanúšikmi pokorili Detvu jednoznačne 6:1, pričom hostia odvrátili prehru na nulu až v úplnom závere. V drese Zemplínčanov dosiahol hetrik fínsky útočník Ville Korhonen.

Tipsport liga 2019/2020 - základná časť - 27. kolo - výsledky

Nitra - MAC Budapešť 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 1. M. Versteeg (Blackwater) - 35. Pitt, 65. Langkow Rozhodovali: Adamec, Tvrdoň - Kacej, Gegáň, vylúčení: 2:4, navyše: Blackwater (Nitra) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky a oslabenia: 0:0, 3113 divákov.

Nitra: Šimboch - Mezei, Morrison, S. Rácz, M. Versteeg, Sloboda, Kubka, Korím - K. Versteeg, Yellow Horn, Blackwater - Buček, Kollár, Koyš - Scheidl, Lušnák, Kerbashian - Čaládi, Minárik, Csányi -Fominych

Budapešť: Bálisz - McNally, Macaulay, Garát, Carlisle, Pozsgai, Fejes, Bl. Orbán, Schlekmann - Br. Orban, Langkow, Bodó - Klempa, Strech, Sorfon - Nagy, Pitt, Terbócs - Pápa, Majoross, Kreisz

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Marián Bažány, tréner Nitry: "Po piatkovom víťazstve sme si povedali, že máme pred sebou nový zápas a potrebujeme sa nanovo skoncentrovať a ísť tvrdo celých 60 minút za víťazstvom. Začiatok bol z našej strany dobrý, dostali sme sa do vedenia. Mali sme tlak, nedali sme pár šancí. Nepridali sme však ďalší gól. V druhej tretine začali hostia hrať trochu agresívnejšie a my sme upustili z našej hry. Hokej bol zrazu divoký a hralo sa hore-dole. To nie je hra, akú si predstavujeme. Spravili sme hlúpu chybu v útočnom pásme, na ktorú upozorňujú tréneri aj u žiakov, aby sa to nerobilo. Súper vyrovnal na 1:1 a hra sa vyrovnala. Budapešť mala v druhej tretine pár samostatných nájazdov, dokonca v našej presilovke. V poslednej tretine sme znovu tlačili, ale nepodarilo sa nám prekonať výborne chytajúceho brankára hostí. Pred koncom sme boli v oslabení, našťastie sme to ubránili. V predĺžení boli šance na oboch stranách. My sme mali tutovku Morrisona, ktorý netrafil bránu. Následne sme u nás v tretine prehrali súboj a dostali sme gól. Zápas sme pustili z rúk v druhej tretine. Kým si všetci hráči neuvedomia, že musíme hrať 60 minút, tak to bude ťažké."

Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: "Vedeli sme, že ideme hrať proti jednému z najlepších tímov, aj keď tabuľkové postavenie tomu nenasvedčuje. Bol som spokojný s nasadením. Prvý gól, ktorý sme dostali bol trochu nešťastný. Našťastie sme sa z neho otriasli a hrali svoju hru. Dlho sa stalo za stavu 1:1 a bojovalo sa na oboch stranách. Hrali proti sebe dve agresívne hrajúce mužstvá. Som veľmi rád, že si z Nitry vezieme dva body."

Trenčín - Košice 1:2 sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 56. Bezúch (Lapšanský, Mikyska) - 3. Milý (Jokeľ, Ružička), rozhodujúci nájazd Haščák. Rozhodovali: Baluška, Štefík - Synek, J. Konc ml., vylúčen: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3120 divákov.

Trenčín: Tomek - Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Sládok, Stacha - Bezúch, Mikyska, Alderson - Hecl, Sádecký, Bartovič - Lapšanský, Balán, Valach - Sojčík, Švec, Chromiak - Džugan

Košice: Košarišťan - D.Ružička, Čížek, Cibák, Slovák, Koch, Michalčin - Marcel Haščák, Bortňák, Květoň - Klhufek, Skokan, Rapáč - S.Nagy, Vrábeľ, Belluš - Jokeľ, Suja, Milý

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Podľa priebehu zápasu a našej predvedenej hry berieme bod. Dnes to bol zvláštny zápas, nedokázali sme sa dostať do tempa. Košice nás nepúšťali do útoku. Chybovali sme aj vo vlastných presilovkách. Potešil výkon Mateja Tomeka. V závere sme sa pobili o dobrý výsledok, dokonca sme mohli v závere zvrátiť stav. Košice boli v zakončení v nájazdoch nekompromisnejšie, preto vyhrali."

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Z našej strany sme vytvorili zbytočnú drámu v závere. 50 minút sme mali zápas pod kontrolou. Vypracovali sme si viacero šancí zápas rozhodnúť skôr. Zápas sme mali vyhrať za tri body. Tímový výkon ma potešil, ale už niekoľkokrát sme zbytočne spravili z jasného zápasu drámu."

Bystrica - DVTK 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Góly: 17. Lamper (Cardwell, Bartánus), 43. Hickmott (Southorn), 44. Southorn (Jääskeläinen, Hickmott), 53. Šille (Bartánus, Cardwell) – 24. Dudás (Vas, Beauvillier), 42. Ross (Dudás). Rozhodovali: Snášel ml., Müllner – Stanzel, Jurčiak, vylúčení: 7:6, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 2117 divákov

Banská Bystrica: Beskorowany – Cardwell, Southorn, Nemčík, Ďatelinka, Petrinec, Mihálik, Zubák – Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka - Lamper, Bubela, Bartánus - Gabor, Tamáši, Kabáč – Fafrák, Marek Slovák, Šille

Miškovec: Rajna – Dudás, Ross, Goz, Vandane, Vojtko, Sziranyi - P. Kiss, Vas, Beauvillier – D. Rodman, St. Pierre, Harrison – Lada, Galanisz, Miskolczi

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Prvých pätnásť minút bolo z našej strany lepších. Po vynútenej skoršej prestávke sme dali v presilovke gól, no po ňom sme začali hrať akosi bezstarostne. Súper vyrovnal po tom, čo sme až dvakrát stratili puk. Po ďalšom góle súpera už v tretej tretine sme trošku znervózneli, no našťastie nás podržali presilovky, tie nám opäť dnes dobre vyšli. Obe presilovkové formácie odviedli skvelú prácu. V útočnom pásme sme mali lepší pohyb ako v predchádzajúcich zápasoch. Pracujeme na tom, vidno, že hráči si to osvojujú a je to už lepšie."

Marcel Rodman, tréner Miškovca: "Prvých pätnásť minút bola Banská Bystrica jasne lepšia. Skórovala v presilovke. V druhej tretine sme sa zlepšili, hrali sme veľmi dobre a mali aj veľké šance. Brankár Bystrice svoj tím podržal. Skórovali sme rýchlo v tretej tretine, potom sa dve minúty nedialo nič, následne sme boli vylúčení a Banská Bystrica to potrestala. V presilovkách dnes domáci vyhrali zápas. Ja som rád, že moji zverenci hrali dobre, určite lepšie ako dva dni dozadu, čiže s týmto som spokojný a vidím veľa pozitív. Samozrejme, s prehrou spokojný nie som."

Poprad - Liptovský Mikuláš 8:0 (5:0, 3:0, 0:0)

Góly: 2. Zagrapan (Svitana, Ulrych), 3. Preisinger (Kozák, Ulrych), 7. Jacobs (Vandas, Kozák), 13. Kundrik (Ťavoda, Matej Paločko), 16. Vandas (Brejčák, Preisinger), 23. Paukovček (Leclerc, Fabian), 26. Kozák (Leclerc), 27. Preisinger (Brejčák, Vandas). Rozhodovali: Lokšík, Kókai (Maď.) - Krajčík, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 5:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1474 divákov.

Poprad: Nechvátal - Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Fabian, Ťavoda, Česánek - Handlovský, Preisinger, Vandas - Takáč, Zagrapan, P. Svitana - Jacobs, Paukovček, Leclerc - Matej Paločko, Mlynarovič, Kundrik - Králik

Liptovský Mikuláš: Romančík (13. Zalivin) - Dlugoš, Petran, Kurali, Nemec, Roman, Mezovský, Smutný - Lunter, Piatka, J. Sukeľ - Ru. Huna, Oško, Vybíral - Nechaj, Uhrík, Ri. Huna - Kalousek, Surový

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Anton Tomko, Liptovského Mikuláša: "Náš prístup k dnešnému zápasu bol o 180 stupňov iný, ako v poslednom zápase, keď sme tu hrali. Musím vyzdvihnúť hru Popradu, boli sme pomalí v myslení a korčuľovaní. Poprad rozhodol v prvej tretine, bol rýchly, bol dôrazný, trestal naše vylúčenia. Za takého stavu bolo ťažké dvihnúť morálku v mužstve. Dnes Poprad zaslúžene berie tri body."

Peter Mikula, tréner Popradu: "Kolega to výstižne vyjadril. K dnešnému zápasu nám výrazne pomohol prístup súpera. Bol som šokovaný, ako hrali prvú tretinu. Ľutoval som trénera na striedačke. Tiež som to niekedy zažil a nie je to príjemné. V prvej tretine sme rozhodli zápas a potom sa už iba dohrávalo."

Michalovce - Detva 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Góly: 7. Giľák, 14. Korhonen (Lalancette, Dalhuisen), 17. Mašlonka (Kolba, Hančák), 37. Hričina (Galamboš, Spilar), 50. Korhonen (Lalancette, Vorobjov), 58. Korhonen (Ventelä, Lalancette) - 59. Král (Šišovský, Podešva). Rozhodovali: Korba, Juhász (Maď.) - Soltész (Maď.), Beniač, vylúčení: 5:8, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3051 divákov.

Michalovce: Surák - Dalhuisen, Ventelä, Vorobjov, Mesikämmen, Hančák, Kolba, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Mašlonka - Hričina, Galamboš, Spilar - Safaralejev, Linet, Giľák - Chalupa, Šimun, Hvila

Detva: R. Petrík - Chovan, F. Fekiač, Golian, Kuklev, Gachulinec, Jendroľ, Turan - Šišovský, Zuzin, J. Sýkora - Gašpar, V. Fekiač, Žilka - Török, Podešva, Král - Čenka, Valent, Čacho

Slovan - Zvolen