Shiffrinová je kráľovnou Killingtonu, za posledné tri roky ju ohrozili len Slovenky

Petra Vhová sa presúva do Európy.

2. dec 2019 o 9:47 SITA

BRATISLAVA. Na úvod sezóny v obrovskom slalome Söldene jej chýbala sila, v Levi útočila v slalome na víťazstvo, ale prišla chyba v 2. kole a koniec nádeji.

V obrovskom slalome v Killingtone neudržala skvelé druhé miesto po prvom kole, ale v slalome o deň neskôr to už Petre Vlhovej vyšlo.

Druhá priečka za Mikaelou Shiffrinovou zrkadlí jej slalomové postavenie v uplynulej sezóne Svetového pohára aj súčasné rozloženie síl v najtočivejšej disciplíne.

Shiffrinová sa vyrovnala Moserovej-Pröllovej

Američanka však potvrdila svoju dlhoročnú suverenitu. Do cieľa 2. kola ju hnalo vyše 11 000 divákov a v ňom mala obrovský náskok pred Vlhovou 2,29 s. Tá zasa zdolala Švédku Annu Swennovú Larssonovú o 44 stotín.

"Veľmi som už chcela byť na pódiu. Možno som mala aj šťastie, ale dostať vyše 2 sekundy od Mikaely je veľmi veľa. Koniec koncov som spokojná, že som znova v trojke najlepších. Zároveň som sa však trápila sama so sebou.

“ Mikaela je doma veľmi silná. Cíti podporu a ide jej to fantasticky. Ja sa snažím na ňu tlačiť, raz to vyjde lepšie, inokedy nie. „ Petra Vlhová

Bol to boj a v 2. kole som jazdila veľmi zle. Neriskovala som, skôr som to len zišla do cieľa,"priznala Petra Vlhová pre RTVS.

Nie je dobrým vysvedčením pre ženskú slalomovú konkurenciu, že v Killingtone sa poradie na prvých dvoch miestach Shiffrinová pred Vlhovou zopakovalo tretí rok po sebe. Američanka stále víťazí a Vlhová jej jediná vážnejšie sekunduje.

Dokonca aj pred tromi rokmi Shiffrinová na domácom snehu dominovala, vtedy ešte pred inou Slovenkou Veronikou Velez-Zuzulovou. Aktuálne fenomenálna Mikaela v silnom vetre a chlade a tiež na podklade s rozličným snehom vyhrala nad Petrou rozdielom niekoľkých tried a zvyšok konkurencie úplne deklasovala.

"V prvom kole som urobila pár chýb na plochej časti, ale celkovo to nebolo zlé. Druhé kolo bolo veľmi ťažko postavené, viac zatočené. Snažila som sa o čo najlepšiu jazdu, ale nebolo to dobré. Som však šťastná, lebo druhé miesto sa ráta," uviedla Vlhová na tlačovej konferencii po pretekoch.

Súvisiaci článok Vlhová má najhorší štart za posledné roky. Aj preto neriskovala Čítajte

Na otázku Američanov, ako si vysvetľuje, že v Killingtone je Shiffrinová absolútne suverénna a Vlhová stále druhá, 24-ročná Liptáčka odpovedala: "Mikaela je doma veľmi silná. Cíti podporu a ide jej to fantasticky. Ja sa snažím na ňu tlačiť, raz to vyjde lepšie, inokedy nie."

Shiffrinová po 62. triumfe kariéry a vyrovnaní sa legendárnej Rakúšanke Annemarie Moserovej-Pröllovej vyhlásila. "Annemarie Pröllová či Ingemar Stenmark sú iná lyžiarska generácia. Boli výnimoční a ich rekordy pre mňa zostanú večné.

Moje rekordné záznamy sú pre mňa symbolom dobrej roboty, ktorú odvádzame v tíme. Pracujeme každý deň spolu na zlepšení a sme ako jedna rodina," vysvetlila Shiffrinová.

Super G v Lake Louise vynechá

Shiffrinová má aktuálne na čele celkového poradia Svetového pohára 340 bodov, Vlhová je tretia so 138 bodmi. Takto pred rokom mala Slovenka 196 bodov a bola druhá. Ešte väčší rozdiel je v slalome.

Vlani mala po dvoch pretekoch na konte 160 bodov, teraz nazbierala presne polovicu. Mohlo to byť aj teraz podobné ako pred rokom, nebyť nečakaného výpadku v Levi.

Súvisiaci článok Vlhová si pripísala v slalome prvé body. Pozrite si priebežné výsledky Svetového pohára Čítajte

"Z Levi som prišla do Killingtonu na seba nahnevaná a zostala som nahnevaná aj po obrovskom slalome. Som rada, že v slalome mi to konečne vyšlo, hoci na trati som sa, úprimne povedané, cítila strašne," referovala Slovenka.

Najbližšie preteky Svetového pohára majú ženy budúci víkend zjazd a super G v kanadskom Lake Louise, ale Vlhová sa tam nechystá. Spolu so svojím tímom sa presúva do Európy, kde sa budú pripravovať na preteky v St. Moritzi 14.- 15. decembra. Tam sa možno po prvý raz v sezóne predstaví v super G aj paralelnom slalome.

"Som dosť zničená, v Killingtone bola veľká zima. Trochu si teraz oddýchnem a pred ďalšími pretekmi v St. Moritzi potrénujem. Pôjdem do nich s rovnakými ambíciami ako vždy," doplnila Vlhová.