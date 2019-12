Machyniakovej pri debute pomohla Poliaková, na vytrvalostné preteky sa teší

Pri premiére vo Svetovom pohári obsadila 90. miesto.

2. dec 2019 o 17:06 SITA

BRATISLAVA. V poradí 51. slovenskou biatlonistkou v pretekoch Svetového pohára sa v nedeľu vo švédskom Östersunde stala Veronika Machyniaková.

V rýchlostných pretekoch na 7,5 km minula hneď prvý terč a napokon s dvoma nepresnými výstrelmi obsadila 90. miesto.

Myslela si, že bude mať väčší stres

Kým množstvo športovkýň pociťuje pred podobne dôležitým debutom veľkú nervozitu, 22-ročná pretekárka to aj vďaka pomoci reprezentačnej kolegyne dobre zvládla.

"Bolo to plné očakávaní. Pravdupovediac, myslela som si, že budem mať väčší stres. Viac som prežívala prvý štart v IBU Cupe, pretože som ešte nevedela, ako vyzerajú všetky tie procedúry pred štartom.

Teraz som už mala nejaké skúsenosti a tiež sa musím poďakovať Terke Poliakovej, ktorá to so mnou absolvovala. Kontrolu zbrane, lyží aj testovanie lyží. Poukazovala mi, kam mám ísť a pomohla mi," cituje Machyniakovú portál biatlon-info.sk.

Problémom zostáva beh

Machyniaková, ktorá sa biatlonu venuje od svojich deviatich rokov, si bola vedomá zaváhaní na strelnici a uviedla aj jej slabú stránku.

"Problémom zostáva môj beh. Dávala som si pozor na to, aby som nešla od začiatku príliš pomaly, pretože tú stratu jednoducho nedoženiem.

Prvé dve kolá boli ešte dobré, ale v poslednom som už mala veľkú krízu. Musím na tom ďalej pracovať a zlepšovať sa," pokračovala mladá biatlonistka.

Druhý štart vo Svetovom pohári čaká Machyniakovú vo štvrtok, kedy sú v Östersunde na programe vytrvalostné preteky. V nich je najdôležitejšia streľba, keďže každý netrafený terč znamená minútovú penalizáciu.

"Je to moja obľúbená disciplína. Urobím všetko pre nuly na strelnici a snáď to bude na trati lepšie. Mám problém s dynamikou. Kým sa rozbehnem, už pomaly preteky končia, takže na 15 km to bude, dúfam, lepšie," dodala Slovenka.