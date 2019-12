Buffalo uštedrilo debakel New Jersey, séria prehier Detroitu trvá

V zápasoch NHL sa odohralo päť zápasov bez slovenského zastúpenia.

3. dec 2019 o 6:24 (aktualizované 3. dec 2019 o 6:53) TASR, SME.sk

NEW YORK. V noci na utorok sa odohralo v NHL päť zápasov. Ani v jednom z nich sa nepredstavil slovenský hokejista.

Vydarený večer majú za sebou hráči tímu Buffalo sabres, ktorým stačilo v úvodnej tretine zápasu proti New Jersey Devils 15 striel na to, aby sa dostali až do päťgólového vedenia. Brankár Louis Domingue cez prestávku prenechal miesto Mackenziemu Blackwoodovi.

Hostia napokon prestrieľali Sabres v pomere 45:32, ale Linusa Ullmarka prekonali iba raz. Švédsky brankár zaznamenal 97,8-percentnú úspešnosť zákrokov.

Deviata prehra Detroitu v rade

Nepríjemné obdobie prežíva Detroit Red Wings. Doma podľahol New Yorku Islanders 1:4 a natiahol negatívnu sériu bez víťazstva na deväť zápasov.

"Červené krídla" sa z víťazstva netešili od 13. novembra a sú so 17 bodmi poslední nielen vo Východnej konferencii, ale aj v celej NHL.

Allen dostihol Haláka

Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili na ľade Chicaga Blackhawks 4:0. Úradujúci šampióni triumfovali štvrtýkrát za sebou a sú na čele Západnej konferencie, celkovo na druhom mieste v profilige.

Hlavným hrdinom hostí bol brankár Jake Allen, ktorý si pripísal 38 zákrokov a prvé čisté konto v tejto sezóne. V drese Blues ich má na konte dvadsať a v kubovej histórii je už na druhej priečke spoločne so Slovákom Jaroslavom Halákom.

NHL 2019/2020 - základná časť - 3. december:

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

New York Rangers - Vegas Golden Knights 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Detroit Red Wings - New York Islanders 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)