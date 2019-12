Messi pripomína PlayStation. Brániť ho jeden na jedného je nemožné

Ohlasy svetových futbalových osobností na víťazstvo Lionela Messiho v ankete Zlatá lopta.

3. dec 2019 o 12:27 SITA, TASR

BRATISLAVA. Ohlasy svetových futbalových osobností na rekordné šieste víťazstvo Lionela Messiho v ankete Zlatá lopta.

Gianluigi Buffon (brankár, bývalý taliansky reprezentant): "Nemyslím si, že niekto z tohto sveta niekedy zopakuje čísla, ktoré dosiahol Messi počas kariéry."

Paolo Maldini (bývalý obranca, talianska futbalová legenda): "Keď vidím hrať Messiho, mám pocit, že získa Zlatú loptu každý rok."



Jerome Boateng (obranca, nemecký reprezentant): "Brániť Messiho jeden na jedného je nemožné."



Juan Bernat (obranca, španielsky reprezentant): "Messi je najlepší útočník na svete. Zastaviť sa dá len tak, že ho unesiete z ihriska."



Luis Figo (bývalý stredopoliar, portugalský reprezentant): "Pre mňa je pozerať sa na hru Messiho taká radosť, ako keby som dostal orgazmus."



Diego Maradona (bývalý útočník, argentínska futbalová legenda): "Messi vo futbale nemá limity. Zároveň má všetky predpoklady na to, aby sa stal najväčším argentínskym hráčom všetkých čias."



Zlatan Ibrahimovič (útočník, bývalý švédsky reprezentant): "Messiho hra pripomína PlayStation. Je to niečo neuveriteľné. Ľudia, ktorí tvrdia opak, nerozumejú futbalu alebo hovoria len tak do vetra."



Wayne Rooney (bývalý útočník, anglický reprezentant: "Messi je zrejme vtip. Pre mňa najlepší futbalista histórie."



Ronaldinho (bývalý útočník, brazílsky reprezentant): "Keď som si prevzal cenu Zlatá lopta v roku 2006, znamenalo to, že som najlepší futbalista na svete. Neznamená to však, že som najlepší hráč FC Barcelona."

Daily Mail: "Messimu vyjadril uznanie aj zdolaný finalista Van Dijk: 'Musíme rešpektovať jeho veľkosť'"

The Sun: "Messi získal rekordnú šiestu Zlatú loptu, prekonal svojho najväčšieho rivala Cristiana Ronalda a v Paríži odsunul Van Dijka."

The Guardian: "Messi po šiesty raz najlepším futbalistom na svete. Prvú Zlatú loptu získal v roku 2009 a odvtedy sa stal najoslavovanejším, a možno aj najlepším, hráčom vôbec."

Marca: "Modrič odovzdal Zlatú loptu Messimu: 'Gratulujem, zaslúžiš si ju.'"

France Football: "Messi po šiesty raz najlepším na svete. Po vlaňajšom neúspechu si mimozemskými výkonmi opäť vyslúžil Zlatú loptu."

iDnes.cz: "Futbalovým kráľom po štvorročnej prestávke opäť Messi. V Paríži si po šiesty raz prevzal Zlatú loptu, zdolal Van Dijka aj svojho večného rivala Cristiana Ronalda."

depo.com.ar: "Melancholický Messi po zisku rekordnej Zlatej lopty: 'Čas letí, koniec mojej kariéry sa blíži, ale verím, že ešte mám pár rokov.'"