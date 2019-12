Taliani potrebujú 10 miliónov. Slávnej klasike hrozí zmena

Pre zosuv pôdy museli uzavrieť Poggio.

3. dec 2019 o 14:47 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Na trase slávnych cyklistických klasík sú miesta, ktoré sa rokmi stali kultovými. Desaťročia sa tam odohrávajú ostré súboje o víťazstvo.

Na pretekoch Miláno – San Remo je tým najsledovanejším miestom krátke stúpanie Poggio.

Úzka cesta sa kľukatí od pobrežia ponad známe letovisko. Hoci je celkové prevýšenie smiešne malé – len 149 metrov, všetci favoriti tam idú na maximum.

V roku 2017 na tomto kopci vytvoril rozhodujúci únik Peter Sagan. Hoci na cieľovej páske ho tesne predbehol veľký rival Poliak Michal Kwiatkowski.

Pre zosuv cestu uzavreli

Do štartu talianskej klasiky ostáva asi tri a pol mesiaca a nie je vylúčené, že po prvý raz od roku 1960 bude finiš v San Reme bez stúpania na Poggio.

Vytrvalé dažde spôsobili zosuv pôdy a cestu, na ktorej v marci cyklisti jazdia, museli úplne uzavrieť.

Talianska diaľničná spoločnosť ANAS upozorňovala miestnu samosprávu už dávnejšie, že podložie, na ktorom je cesta, sa zosúva.

Po posledných zosuvoch je situácia kritická a prejazd cez Poggio je momentálne nemožný. Samospráva odhaduje, že na stabilizáciu cesty by bolo treba 10 miliónov eur.

Organizátori cyklistických pretekov sa zatiaľ netrápia, či to ovplyvní posledné kilometre Miláno – San Remo.

„Neviem, do akej miery je cesta na Poggio poškodená. Momentálne to nie je niečo, čo by nás trápilo, pretože do pretekov máme ešte veľa času. Od začiatku nasledujúceho roka budeme podrobnejšie sledovať, či to preteky ovplyvní,“ cituje denník Het Nieuwsblad riaditeľa klasiky Maura Vegniho.

Útok Petra Sagana na Poggiu v roku 2017

Rovinatý dojazd alebo nové stúpanie?

Bez Poggia by hrozilo, že záver pretekov bude čisto rovinatý a o víťazovi rozhodne šprint veľkej skupiny. To by zrejme nevyhovovalo ani organizátorom a hľadali by možnosť, ako trasu zmeniť.

Rovinatý dojazd by nepasoval ani Petrovi Saganovi, ktorý v súboji s čistokrvnými šprintérmi mierne stráca.

V minulosti sa viackrát hovorilo o možnom zaradení stúpania Pompeiana, ktoré má prevýšenie 250 metrov. Je však 26 kilometrov pred cieľom, čo by znamenalo, že šanca na úspešný útok by bola malá.

Víťazstvo na talianskej klasike Saganovi stále chýba. Dva razy skončil na Via Roma veľmi tesne druhý. Z pätice monumentálnych klasík dosiahol Sagan víťazstvá na Okolo Flámska a Paríž - Roubaix.