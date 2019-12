Slovan v Detve tesne vyhral, Poprad sa rozbehol piatou výhrou za sebou

Hlasy po zápase:

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Michalovce hrali dobre, ťažko sa nám proti tomuto súperovi hrá. V prvej tretine sme korčuľovali, predvádzali sme dobrú hru, ale v druhej sme mali niekoľko dlhších striedaní a to sa prejavilo na našom horšom pohybe. Súper prevzal iniciatívu. Možno si hráči mysleli, že druhá tretina bude rovnaká ako druhá, no zmýlili sa. Dostali sme gól na 2:2 a nevyšla nám ani presilovka.

V tretej tretine sme sa nevedeli akosi naštartovať, chýbala nám energia a navyše sme inkasovali nešťastný gól, takpovediac vlastný. Teší ma, že moji zverenci napokon našli cestu k vyrovnávajúcemu gólu a v predlžení aj k víťazstvu. Mali sme náročný týždeň, štyri zápasy v nohách, nebolo to jednoduché. Treba však dať kredit aj súperovi, odohral u nás kvalitný zápas."

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Som smutnejší, pretože sme boli blízko k trom bodom. Prvá tretina nebola z našej strany najlepšia. Po chybe v obrannom pásme išiel súper do vedenia. Nám sa podarilo z ojedinelého brejku vyrovnať, ale potom sme hneď nato inkasovali, zbytočne, no zaslúžene išla Bystrica do vedenia.

V druhej tretine sme sa vyrovnali hrou domácim, výsledkom toho bol náš vyrovnávajúci gól. So stredným dejstvom môže byť spokojnosť. V tretej tretine sa nám podarilo dať vedúci gól, boli sme blízko k trom bodom, hrali sme trpezlivo. Ukázala sa však napokon sila Banskej Bystrice, vyrovnala a v predĺžení nás po našom nešťastnom faule potrestala.

V riadnom hracom čase sme ustáli silné presilovky majstra, držalo nás to v hre o dobrý výsledok. Akceptujeme prehru v predĺžení, i keď sme boli blízko k trom bodom."

Marek Bartánus, autor dvoch gólov Banskej Bystrice: "Chceli sme brať všetky tri body, ale vzhľadom na priebeh stretnutia sme vďační aj za dva. Som rád, že sme otočili nepriaznivý vývoj zápasu.

Mrzia nás chyby v druhej tretine, kde sme mali hluché miesto. O to viac sme radi, že sme sa dokázali v tretej tretine zmobilizovať za nepriaznivého stavu a zvrátiť výsledok v náš prospech."