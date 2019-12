New Jersey je na chvoste tabuľky, doplatil na to dlhoročný tréner

Hynes skončil na lavičke Devils.

4. dec 2019 o 9:18 SITA

BRATISLAVA. John Hynes už nie je trénerom klubu zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils.

Vedenie tímu ho z postu odvolalo v utorok večer ešte pred duelom proti Vegas Golden Knights, pri prehre 3:4 už bol šéfom lavičky Devils doterajší asistent Alain Nasreddine.

V NHL ide v tejto sezóne už o tretiu trénerskú výmenu, ešte pred Hynesom skončili Mike Babcock v Toronte Maple Leafs a Bill Peters v Calgary Flames. Informácie priniesol oficiálny web NHL.

Dôvodom odvolania Hynesa sú neuspokojivé výsledky, veď Devils od začiatku sezóny 2019/2020 v 27 dueloch nazbierali iba 22 bodov a v tabuľke Východnej konferencie sú na predposlednom 15. mieste, horšie je na tom už len Detroit Red Wings.

John Hynes viedol tím New Jersey Devils viac ako štyri sezóny od jesene 2015. "Diablov" do play-off priviedol iba raz zo štyroch pokusov, aj to v ročníku 2017/2018 skončil tím už v 1. kole vyraďovacej časti. Štyridsaťštyriročný Hynes bol piatym najdlhšie slúžiacim koučom v profilige.



Alain Nasreddine povedie A-tímu organizácie až do okamihu, keď vedenie nájde nového kouča. Dovtedy mu bude asistovať skaut Peter Horachek.