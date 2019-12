Bude sa Benzema sťahovať do Francúzska? Lyon má s ním veľké plány

Mohlo by sa to podraiť, vraví prezident klubu.

4. dec 2019 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Napriek tomu, že futbalový útočník Karim Benzema nepatrí k obľúbencom kouča francúzskej reprezentácie Didiera Deschampsa a v národnom mužstve nehral od roku 2015, v klube Olympique Lyon v ňom stále vidia veľký potenciál - a nielen hráčsky.

Podľa prezidenta "OL" Jeana-Michela Aulasa by sa tento 31-ročný Lyončan mohol po skončení angažmánu v španielskom Reale Madrid vrátiť domov, kde by zastával dvojitý post hrajúceho trénera.

"Vlani sme sa o tom zhovárali s Benzemovým agentom Karimom Djazirim, takže je to jedna z možností. Považujem ho za jedného z najlepších francúzskych futbalistov.

Juninho už niekoľkokrát povedal, že by sa to mohlo podariť. Poznám ho a viem, že keď povie, že sa niečo dá, tak sa to dá," vyhlásil Aulas pre televíznu stanicu beIN Sports, citoval ho aj web španielskeho denníka AS.

Chce ukončiť kariéru doma

Práve spomenutý športový riaditeľ Juninho minulý rok vyhlásil, že medzi jeho dlhodobé ciele vo funkcii patrí aj dotiahnutie Benzemu späť do Lyonu, odkiaľ v roku 2009 prestúpil do Realu Madrid za 35 miliónov eur.

"Chcel by som Karimovi navrhnúť, aby u nás ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. Už sme si o tom písali. Bol by som rád, keby u nás odohral dva roky a trénoval naše mladé nádeje.

Môžem povedať, že Karimovým snom je ukončiť kariéru doma," poznamenal niekdajší obávaný realizátor priamych voľných kopov hlavne z väčších vzdialeností.

Benzema je najlepším strelcom súťaže

Benzema vstúpil do lyonského klubu ako 9-ročný. Postupne prešiel viacerými vekovými kategóriami a 15. januára 2005 krátko po 17. narodeninách absolvoval profesionálny debut.

Doprial mu ho vtedajší kouč Lyonu Paul Le Guen. V súčasnom pôsobisku mu kontrakt platí do 30. júna 2021.

Momentálne zažíva jednu z najlepších sezón v kariére, po 15 kolách je s desiatimi gólmi najlepším strelcom španielskej Primera División.