Budú MS po desiatich rokoch bez Sagana? Sezónu chce skončiť v júli

Slovenský cyklista potvrdil, že v júli ukončí sezónu.

4. dec 2019 o 15:50 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Nasledujúca sezóna bude pre priaznivcov cyklistiky netradičná. Od februára do júla by si nemali dať ujsť žiadne z prestížnych pretekov. Platí to o klasikách aj o trojtýždňových etapových pretekoch. Bude na nich totiž súťažiť Peter Sagan.

Slovenský cyklista na prezentácii svojho tímu Bora-Hansgrohe na nasledujúcu sezónu potvrdil súťažný program. Ten bude koncentrovaný v prvej polovici roka.

"Moja sezóna sa skončí už po olympijských pretekoch. Bude trvať iba šesť mesiacov. Ale šesť mimoriadne náročných šesť mesiacov," cituje Sagana CyclingNews.

Šéf má veľké ciele

Prvé preteky Sagana čakajú už koncom januára v Argentíne. Vo februári sa bude pripravovať na prvý vrchol sezóny, ktorým budú tradične jarné klasiky. V tejto sezóne na nich nedosiahol žiadne pódiové umiestnenie.

Šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk na prezentácii uviedol, že v nasledujúcej sezóne má vysoké ciele. A zabrať bude musieť aj Sagan.